Le meilleur film que vous n’avez pas vu cette année pourrait l’écraser aux Oscars ce week-end – .

Dans la compétition pour l’Oscar du «Meilleur film» lors de la cérémonie de remise des prix de ce week-end, la sagesse conventionnelle à ce stade est que c’est une course serrée entre le drame de la Première Guerre mondiale 1917 et Parasite – ce dernier un film original, quelque peu difficile à définir du réalisateur Bong Joon-ho qui est un peu un thriller, un drame, un peu d’une comédie noire, et bien plus encore. Oh, en plus d’être un de ceux où on ne peut pas trop en dire sans gâcher le tout.

En conséquence, le film est sorti grand gagnant d’une enquête réalisée par Fandango auprès de plus de 2000 cinéphiles à l’approche de la cérémonie des Oscars, une enquête qui demande aux fans eux-mêmes les films et les artistes qu’ils pensent mériter de rapporter à la maison les statuettes d’or ce week-end. Parmi les résultats: Parasite a été désigné comme le gagnant de la meilleure image de cette enquête, mais pas de beaucoup.

Il a été choisi comme premier choix des fans qui pensent qu’il mérite l’honneur ce week-end, recueillant 20% des voix. Cependant, 1917, réalisé par Sam Mendes, suit de près avec 19% des voix. Les fans n’avaient pas fini de montrer l’amour à Parasite, cependant, Bong Joon-ho occupant également la première place dans la catégorie du meilleur réalisateur, même s’il était un débutant.

“Les courses aux Oscars de cette année pour le meilleur film et le meilleur réalisateur sont les plus suspensives, et si le sondage Fandango est une indication, cela va être terriblement serré, avec Parasite et 1917 au coude à coude dans le vote pour les deux catégories”, a déclaré le directeur de Fandango. éditeur Erik Davis. “Les cinéphiles recherchent également les favoris des fans comme Joker, Little Women, Once Upon a Time in Hollywood, Knives Out, Toy Story 4 et Rocketman”, tous classés comme les meilleurs choix dans leurs catégories respectives dans l’enquête (le résultats dont vous pouvez consulter ci-dessous).

Ce sont les résultats de demander aux fans ce qu’ils pensent qu’ils devraient gagner le meilleur film, ainsi que leurs pourcentages du total des votes. Découvrez les résultats du reste de l’enquête sous forme graphique ci-dessous.

Meilleure image

Parasite – 20%

1917 – 19%

Joker – 15%

Il était une fois à Hollywood – 12%

Petites femmes – 10%

Lapin Jojo – 7%

Histoire de mariage – 7%

Ford contre Ferrari – 5%

L’Irlandais – 5%

