Le meilleur ordre de lecture pour les romans Witcher

Lorsque l’écrivain polonais Andrej Sapkowski a écrit Le sorceleur pour un magazine dans les années 80 en tant que nouvelle, il n’a même jamais imaginé que sa création engendrerait une série de jeux vidéo universellement acclamée et l’une des émissions de télévision les plus populaires du genre fantastique.

C’est vrai; la nouvelle adaptation en direct de The Witcher est le sujet de discussion de la ville, et littéralement tout le monde, de l’acteur vocal qui a travaillé sur les jeux vidéo à Sapkowski lui-même, semble apprécier la série pour ses valeurs de production stellaires et ses talentueux acteurs. En tant que tels, les romans sur lesquels il est basé ont également pris de l’importance et de l’attention.

Bien que la nouvelle série de Netflix ait confondu de nombreux fans en ce qui concerne la structure narrative et les chronologies alambiquées, le matériel source est également difficile à comprendre si vous n’êtes pas initié au monde du continent. En fait, Sapkowski fait généralement des allers-retours entre les différents threads de l’intrigue, ce qui rend le processus de lecture de la série un peu gênant pour ceux qui recherchent une ligne droite à suivre. Donc, pour ceux qui se demandent encore, voici comment lire les livres par ordre chronologique:

Le dernier souhait

Épée du destin

Saison des tempêtes

Blood of Elves

Temps d’outrage

Baptême du feu

La tour de l’hirondelle

La Lade du lac

The Last Wish et Sword of Destiny sont des recueils de nouvelles qui présentent aux lecteurs l’histoire de Geralt et de sa compagnie de sorcières et d’individus non conventionnels. Ces deux livres ont été adaptés pour la première saison du nouveau spectacle. Pour le reste, Season of Storms est sorti en 2013, mais il se situe en fait entre les événements du premier livre. Le reste des romans, de Blood of Elves à The Lade of the Lake, est la saga officielle qui raconte l’histoire du solitaire Witcher et de son enfant du destin.

Notez simplement que si vous lisez Sword of Destiny, vous serez en avance sur l’émission télévisée. Mais pour les fans qui ne peuvent pas attendre quelques années Le sorceleur pour revenir sur Netflix, la saga fera bien de se désaltérer.