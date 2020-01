Le même méchant peut être à l’avant-plan dans ‘Loki’ et ‘Thor: Love and Thunder’

Avec Loki en première mondiale sur Disney + au printemps 2021 et Thor: Love and Thunder prévu pour l’automne, il pourrait y avoir un lien narratif entre les deux projets. En d’autres termes, WandaVision et Doctor Strange dans le multivers de la folie ne sont peut-être pas le seul dialogue petit à argenté dans la phase 4 de Marvel Cinematic Universe (MCU).

Président de Marvel Studios Kevin Feige, directeur Taika Waititi, Natalie Portman, Chris Hemsworth et Tessa Thompson de «Thor: Love and Thunder» de Marvel Studios | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Sur la base d’informations récemment révélées, ainsi que de conjectures passées et de plausibilités narratives pour le futur épisode de Thor, il semble que les deux projets partagent un ennemi commun. Il reste à savoir si le personnage jouera un rôle important dans un ou les deux versements; Cependant, il semble qu’elle puisse faire une entrée dans Loki et venir frapper à la porte (avec ses pouvoirs de persuasion) dans Thor: Love and Thunder.

Juste annoncé dans le Hall H du #SDCC, THOR: LOVE AND THUNDER des Marvel Studios avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson et Natalie Portman. Taika Waititi revient en tant que réalisatrice. Au cinéma le 5 novembre 2021. pic.twitter.com/Lq4hM8GSRV

– Marvel Entertainment (@Marvel) 21 juillet 2019

Marvel Studios pourrait chercher à lancer l’Enchanteresse dans «Loki»

We Got This Covered (WGTC) a récemment rapporté – en s’appuyant sur les informations de l’initié de Marvel, Jeremy Conrad – que le studio cherche à lancer une femme de race blanche entre 5’6 “et 5’8” avec des cheveux blonds. Bien que cela puisse ressembler à une description générique de la moitié de la population féminine à Hollywood, il y a un hic.

Conrad souligne que les cheveux blonds sont de la plus haute importance pour la pièce. Et, en ce qui concerne les personnages de Marvel – en particulier les méchants de Marvel – il y a un personnage, dominant dans la tradition de Thor dont les cheveux blonds caractérisent tout à fait: Amora l’Enchanteresse. Et, Conrad pointe ce personnage comme un coupable probable.

Ce ne serait pas une surprise si Amora l’Enchanteresse vient jouer dans Loki, car le personnage est l’un des derniers méchants très importants et notables, certains diront peut-être notoires, laissés dans le paysage de Thor. Et, un début dans le spectacle peut permettre la présence du personnage dans le film, sans avoir à établir sa trame de fond dans le cadre d’un épisode autonome (avec moins de minutes disponibles qu’un spectacle pour le faire). De plus, il semble que Thor: Love and Thunder ait fait allusion à ce méchant depuis le début.

“Thor: Love and Thunder” pour mettre Thor face à la tentation

Le titre du quatrième opus, comme le note le WGTC, fait à lui seul allusion à la présence de l’Enchanteresse, car elle a essayé avec diligence de gagner l’amour de Thor dans les bandes dessinées. Elle essaie de voler son cœur loin de la seule et unique Jane Foster. Avec Jane Foster de retour dans le MCU, ce scénario n’est pas seulement possible, mais il est également tout à fait réalisable.

Thor a dû utiliser sa puissance pour vaincre de nombreux ennemis dans le passé, il est donc temps qu’il soit également obligé d’utiliser son esprit pour combattre la tentation de l’Enchanteresse. Thor sait ce qu’est le véritable amour, car il l’a avec Jane; Cependant, pourra-t-il résister à l’Enchanteresse, et qui persuadera-t-elle et manipulera-t-elle en cours de route pour atteindre ses objectifs?

Bien que l’Enchanteresse ne soit pas le seul méchant dans le prochain épisode, elle constitue un adversaire digne – testant Thor sous de nouvelles lumières – et peut facilement être l’un des deux ennemis qui viennent se battre. Waititi a dit que ce film serait encore plus fou que le précédent!