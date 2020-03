Le merchandising de Baby Yoda pourrait retarder son arrivée en raison de la crise des coronavirus

Même dans les galaxies les plus éloignées, ils ne se débarrassent pas du coronavirus. L’urgence mondiale qui a déjà fait plus de 3 000 morts affecte profondément l’industrie du divertissement, avec l’annulation d’événements prestigieux comme MipTV ou le retard d’un titre qui rapporte autant d’argent que “No time to die”, le dernier opus de la saga Bond. En ce sens, l’une des sociétés qui redoute beaucoup les ravages possibles du virus est le tout-puissant Disney, qui Je pouvais voir le lancement de l’un de vos produits les plus attendus retardé.

Baby Yoda dans ‘The Mandalorian’

Depuis le lancement de Disney + en novembre, La plateforme de streaming a fait de Baby Yoda une icône et un emblème de sa production originale, basée sur des franchises aussi hégémoniques que “Star Wars” ou Marvel. Le personnage de “ The Mandalorian ”, présenté à la fin du premier épisode, n’a pas pris une position privilégiée dans la culture populaire avec son apparence adorable, idéale pour soutenir une gamme prolifique de merchandising qui a été suppliée, et que pourrait retarder encore son arrivée à cause du coronavirus.

La distribution des produits fabriqués par Hasbro est prévue pour mai prochain. Cependant, ces poupées et personnages parlants, qui dépeignent le petit personnage, pourraient retarder leur arrivée dans les magasins, comme le rapporte CNN, qui a recueilli l’analyse de l’expert de l’industrie Jim Silver, qui est entré en contact avec des usines chinoises avec lesquelles Hasbro collabore. “Si la normalité n’est pas récupérée pour juin ou juillet, il y aura une pénurie dans une chaîne de jouets“, explique Silver.

Production contre la montre

Étant à un stade avancé, Silver estime que la baisse de la production de jouets Baby Yoda due au coronavirus serait comprise entre 5% et 10%, donc ils ne devraient pas avoir trop de problèmes de “distribution selon les projections originales”. “. En tout cas, avant de voir ce merchandising Le lancement de «The Mandalorian» aura lieu en Espagne, qui aura lieu le 24 mars avec le lancement de Disney + dans notre pays.

.