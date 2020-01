Le mérovingien peut revenir pour The Matrix 4

Les gars, nous en avons un autre Matrice film à espérer. Et il semble que cela puisse ramener l’un des méchants les plus intrigants des épisodes précédents, le Merovingian – tant que la planification ne devient pas un problème.

Du moins, selon le média français Allocine (via Indiewire), qui a rapporté que l’acteur Lambert Wilson était en négociations pour faire un retour, mais que le film pourrait entrer en conflit avec son horaire. Donc, non, ce n’est pas une annonce officielle, mais il est excitant de penser que le mérovingien pourrait revenir d’une manière ou d’une autre car son personnage a été laissé ouvert après sa brève apparition au début de Les révolutions matricielles.

Tant de questions. Comme, sa femme, Persephone (jouée par Monica Bellucci) apparaîtra-t-elle également? Le duo offrira-t-il toujours un refuge aux programmes exilés tels que les vampires? Voudra-t-il toujours les yeux de l’Oracle? Pourquoi voulait-il les yeux de l’Oracle? Et pourquoi a-t-il prononcé un long discours sur le fait de vouloir que les yeux de l’Oracle ne laissent complètement tomber l’affaire que Trinity lui a mis un pistolet sur la tête?

Si Lambert revient, il rejoindra un casting comprenant Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, ainsi que les nouveaux arrivants Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere et Yahya Abdul-Mateen II, qui, selon les rumeurs, joueraient jeunes Morpheus.

Production sur The Matrix 4 devrait commencer au début de 2020. Lana Wachowski a co-écrit le scénario avec Aleksander Hemon et David Mitchell et dirigera également le film.

Les détails de l’intrigue sur le film n’ont pas non plus été révélés, et compte tenu de la fin de 2003 Les révolutions matricielles, ce n’est pas une réponse claire.

Plus tôt cette année, nous avons demandé à nos lecteurs s’ils étaient intéressés par plus de films dans la série, avec 69% de ceux qui ont voté “Oui!” Dans un sondage secondaire, 58% ont déclaré qu’ils voulaient voir une suite de la série. On dirait qu’ils obtiendront ce qu’ils voulaient!

Les trois films précédents …La matrice (1999), La matrice rechargée (2003) et Les révolutions matricielles (2003) – ont gagné plus de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial et figuraient parmi les 10 premiers succès nationaux au cours de leurs années respectives de sortie. Les révolutions matricielles a également été le premier film à sortir simultanément dans tous les grands pays à la même heure du monde.