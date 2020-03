– Le message d’Andrea Legarreta sur le coronavirus n’est pas très bien reçu par tous

Andrea Legarreta et sa famille

De nombreux adeptes ont critiqué Legarreta pour avoir annoncé qu’elle et sa famille seraient mises en quarantaine en raison de la pandémie.

Andrea Legarreta met en ligne une vidéo sur Instagram dans laquelle elle annonce qu’elle et sa famille seront mises en quarantaine en raison du coronavirus, et exhorte tout le monde à respecter cette mesure.

La vidéo dans laquelle Andrea apparaît avec son mari Erik Rubín et ses filles Mía et Nina, dans laquelle elle appelle à l’isolement dans leurs maisons, n’a pas été très bien reçue par tout le monde, car de nombreux Mexicains n’ont pas la possibilité de manquer leurs emplois, même en fermant leurs entreprises parce que leur économie serait affectée, ils pourraient même perdre leur emploi. Certains utilisateurs lui ont fait voir sa réalité, et que sa situation financière ne leur permet pas d’arrêter de travailler.

Andrea a répondu à ces commentaires, disant qu’elle ira également à son travail, mais qu’elle rentrera chez elle et qu’elle n’ira pas dans les lieux publics, ni elle ni sa famille, invitant ceux qui doivent sortir travailler à faire de même pour protégez votre santé, celle de votre famille et celle des autres.