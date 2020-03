Le message de Roberto Carlos, premier invité mis en quarantaine par le coronavirus

Comme beaucoup d’autres programmes, ‘El hormiguero’ a été diffusé le jeudi 12 mars sans public dans les tribunes. C’était la première fois en 14 ans. Une anomalie qui répond aux recommandations du gouvernement de la Santé à l’occasion de la crise de santé des coronavirus et afin d’éviter d’éventuelles infections.

Pablo Motos s’entretient par téléphone avec Roberto Carlos

L’espace Antena 3 a également perdu son premier invité en raison de l’alerte. Les anciens footballeurs Roberto Carlos et Julio Baptista devaient visiter Pablo Motos, mais seul le second est apparu. Depuis mercredi, Roberto Carlos, qui fait actuellement partie de l’organigramme du club blanc, maintient la quarantaine à son domicile comme le reste des employés du Real Madrid, après que le positif dans covid-19 d’un joueur de l’équipe de basket-ball a été confirmé.

Le Brésilien a envoyé un message au présentateur, à son ancien partenaire et à tout le public: “Je voulais vraiment être avec toi, mais aujourd’hui ce n’était pas le jour. Nous avons reçu une notification du club l’informant de la mise en quarantaine et nous voici à la maison toute la journée. Je demande aux gens de ne pas trop quitter la maison car la situation est très compliquée, pour nous aider à mettre fin à ce fameux coronavirus dans les meilleurs délais “, a-t-il souligné par téléphone.

Le message de Pablo Motos

Avant de céder la place à Julio Baptista, Pablo Motos a également interrogé les téléspectateurs d’Antena 3, essayant de transmettre le calme. “C’est une situation très difficile à accepter, que notre vie va changer et on ne sait pas pour combien de temps”, a-t-il réfléchi, citant plus tard les cinq phases à suivre après un traumatisme: le déni, la colère, la tristesse sont les premiers. “Ensuite, il y a les bons: l’acceptation et l’amélioration. Vous acceptez ce qui se passe, vous comprenez que les choses ont changé et vous reprenez vos esprits.”

Le présentateur a appelé à la responsabilité des citoyens: “Plus tôt nous accepterons que cela va tout changer, plus vite nous arrêterons de souffrir. Cette situation nous fera réfléchir sur ce qui est vraiment important, comme être proche des autres. Les grands-parents ne peuvent pas toucher leurs petits-enfants, les parents leurs enfants, et ce que nous n’apprécions pas, nous le leur donnerons maintenant “, a-t-il souligné.

