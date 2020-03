Le message émotionnel de Can Yaman en Espagne et en Italie pour le coronavirus

La pire pandémie de notre histoire récente met la planète entière en échec. Il y a déjà plus de 160 000 personnes infectées par le soi-disant COVID-19 sur toute la planète. La grande majorité des personnes touchées se trouvent en Chine (81 000) tandis que sur notre continent, les deux autres pays dans le pire état sont l’Italie et l’Espagne. Tandis que aujourd’hui notre pays accumule 7 843 personnes infectées, 293 morts et 517 personnes récupérées, le cas de nos voisins italiens est bien pire et c’est qu’il y a déjà 24 747 personnes infectées, 1 809 morts et 2 335 ont déjà récupéré. Face à cette situation critique, les différents gouvernements prennent des mesures tout à fait exceptionnelles, parmi lesquelles se distingue un enfermement dans nos maisons pour essayer d’arrêter cette expansion rapide du virus, qui semble aujourd’hui totalement imparable.

Nombreux sont les visages familiers qui ont voulu essayer de sensibiliser à l’importance de rester à la maison tandis que beaucoup d’autres n’ont pas hésité à manifester leur solidarité avec toutes ces personnes qui vivent aujourd’hui un moment difficile. L’un d’eux est précisément Peut Yaman. Le célèbre acteur turc a voulu se montrer aux côtés des deux pays qui l’ont sans doute le plus soutenu dans sa carrière d’acteur.. Depuis qu’il a acquis une renommée internationale pour ses travaux sur “ Erkenci Kus ” et “ Dolunay ”, l’interprète a eu un large public parmi le public italien et espagnol, et ce sont deux des territoires dans lesquels ses fictions turques connaissent le plus de succès. ont donc maintenant l’artiste Il voulait rendre tout cet amour sous forme de messages sur leurs réseaux sociaux.

D’un côté, L’acteur a partagé un bref tweet dans lequel il a montré son amour pour le peuple italien. “Tutto andrá bene” (“Tout ira bien”) était le message d’espoir et d’encouragement de Can Yaman. Quelques jours plus tard, il a partagé la vidéo d’un Italien jouant l’hymne italien accompagné du message suivant: “Chacun de nous, avec notre propre détermination, peut apporter une précieuse contribution pour gagner cette bataille.. Faisons retentir notre hymne. Une porte, un balcon, un chemin peuvent nous séparer. Mais rien ni personne ne pourra séparer nos cœurs. Ensemble, nous le ferons. “Ce message émotionnel a été partagé par le protagoniste des fictions turques que Divinity émet avec le message suivant: “Vous êtes merveilleux. Vous le ferez”.

Répondez aux applaudissements de la solidarité espagnole

Quelques jours plus tard, Yaman a partagé une autre vidéo d’une autre personne jouant l’hymne italien et sa réponse a été très similaire: “Oui! La chanson des Italiens. Unis tu veux”. Mais ce n’est pas seulement d’Italie que l’acteur a accepté et c’est qu’il n’a pas hésité à partager une vidéo des applaudissements de solidarité du personnel de santé qui se bat pour tout le monde et qui a inondé toutes les rues espagnoles au cours des deux dernières nuits, et l’a fait avec ce qui suit texte: “Un très vif applaudissement”, à côté du drapeau espagnol. Sans aucun doute, un message clair et concis avec lequel il entend simplement transmettre de l’affection, de l’espoir et beaucoup d’amour à deux peuples qui lui ont tant donné dans sa carrière d’acteur.

