Le message énigmatique dans les réseaux de Karol G: “Celui qui va, va!” Tout va bien?

25 janvier 2020

La diva reggaeton colombienne, Karol G Il a laissé un message énigmatique sur ses réseaux sociaux qui parle d’adieu. Tout va bien avec Anuel AA?

Dans votre compte Twitter, Karol G Parlez de l’expérience de la séparation et de ce qu’il faut faire lorsque quelqu’un quitte votre vie.

“Le temps nous apprend que si quelqu’un entre dans nos vies, c’est parce qu’un but est apporté. Celui qui part, s’en va! Et sa mission est accomplie. Le bien est préservé et le mauvais est oublié”, écrit-il.

La seule chose que nous espérons est que ce message n’est pas pour quelque chose qui s’est passé avec son petit ami Anuel AA, car depuis le début de l’année, nous sommes très heureux de l’annonce de votre mariage, peut-être cette année.

Karol G et Anuel AA Ils sont définitivement l’un de nos partenaires préférés, et nous souhaitons qu’ils restent beaucoup plus longtemps ensemble.

Nous vous aimons les gars!

