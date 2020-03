Le message Quip On RiBann de Rihanna sur le message IG de LeBron déclenche le cadeau Josh Hart BDay

Josh Hart montre son cadeau de 25 ans, inspiré par le commentaire à la traîne que Rihanna a laissé sur le post IG de LeBron.



Dans la nuit du 25 février, LeBron James a capté une passe en douceur d’Alex Caruso en transition et a pris la fuite pour un dunk emphatique qui a fait sauter le toit du Staples Center. Comme c’est le cas avec de nombreux dunks les plus impressionnants de LeBron, l’incident n’a pas été sans victime, et il s’est avéré que c’était l’ancien coéquipier de James Laker Josh Hart qui recevait.

Comme si les séquences vidéo virales n’étaient pas assez gênantes pour Hart, LeBron a pris instagram après le match pour partager quelques clichés du dunk. Voir par vous-même:

Ce n’est tout simplement pas un super look pour Hart – et la section des commentaires du post IG de LeBron a été rapidement remplie de blagues sur la garde des pélicans. Parmi eux, cette blague de Rihanna, “Quelqu’un vérifie Hart?” Ces quatre mots simples étaient de loin le commentaire le plus aimé de tous, recueillant près de 22 000 «j’aime» et comptant.

Malgré tous les emojis du crâne que le dunk de LeBron et le commentaire de Rihanna ont engendrés, Hart est toujours en vie. En fait, aujourd’hui, le 6 mars marque son 25e anniversaire. Et pour célébrer son quart de siècle, Hart a reçu un tout nouveau sweat à capuche commémorant le commentaire entendu dans le monde entier.

C’est toujours un peu plus facile de rire face à l’adversité quand c’est Rihanna qui vous appelle de manière ludique. Ne parlant pas d’expérience ici, mais vous obtenez le point. Découvrez les photos du sweat à capuche inspiré de Rihanna de Hart ci-dessous.

Image via @JHart.