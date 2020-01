Le message secret du prince William au prince Harry dans ce discours signale subtilement la fin de leur querelle

La relation entre le prince Harry et le prince William a peut-être connu des moments difficiles, mais le récent discours de William semblait contenir un message secret confirmant que la querelle était enfin terminée. Voyez ce que le prince William a dit qui montre que les frères sont «alignés» maintenant malgré leurs différences passées.

Prince William | Victoria Jones – Piscine WPA / .

Le prince Harry a confirmé que lui et le prince William se disputaient

Dans le documentaire 2019 Harry & Meghan: An African Journey, le prince Harry a été interrogé sur la querelle entre lui et William et il a confirmé que les ragots étaient vrais, expliquant: «Une partie de ce rôle et une partie de ce travail et cette famille étant sous la pression qu’il subit… inévitablement, vous savez, des choses se produisent. »

Le prince Harry a poursuivi: «Mais, regardez, nous sommes frères. Nous serons toujours frères. Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment mais je serai toujours là pour lui et, comme je le sais, il sera toujours là pour moi. “

Le prince Harry a partagé que «la majorité des choses sont créées à partir de rien», ajoutant: «Mais en tant que frères, vous avez de bons et de mauvais jours.»

Le prince Harry et le prince William ont publié une déclaration conjointe

sur les rumeurs de querelle

Après que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex a annoncé qu’ils quitteraient la famille royale, les rumeurs d’une querelle entre les frères ont recommencé à tourbillonner.

Avant que les commérages ne puissent décoller, les frères ont publié une rare déclaration commune sur l’état de leur relation. La déclaration portait sur un rapport du Times de Londres qui affirmait que le prince William avait une «attitude d’intimidation» envers Markle, notant: «Malgré des dénégations claires, une fausse histoire a circulé dans un journal britannique aujourd’hui spéculant sur la relation entre le duc de Sussex et le Duc de Cambridge. “

La déclaration a partagé: «Pour les frères qui se soucient si profondément des problèmes de santé mentale, l’utilisation d’un langage inflammatoire de cette manière est offensante et potentiellement nocive.»

Le prince William a-t-il envoyé un message secret au prince Harry?

Lors d’un discours aux participants de UK-Africa Investment

Sommet de Buckingham Palace, le prince Harry semblait envoyer un message secret à

Prince Harry qu’ils sont «alignés», selon l’expert royal Angela Mollard.

Mollard pense que la mention par le prince William de son séjour en Afrique avec son frère à la suite du décès de leur mère, la princesse Diana, est un “signal clair” sur ce qu’il ressent pour Harry malgré sa décision de quitter la famille royale.

Lors du podcast des Royals, Mollard a expliqué: “Il y a eu une réception au palais de Buckingham avec les dirigeants de nombreuses nations africaines – je vois cela comme un acte de connexion, un acte de montrer son amour fraternel pour Harry.”

Elle a poursuivi, notant que le prince William «parlait en fait de ce que l’Afrique signifiait pour eux à la suite de la mort de leur mère dans la mesure où le prince Charles les emmenait tous les deux en voyage en Afrique… Le fait que William fasse référence à son frère, faisait référence à l’époque en Afrique après la mort de leur mère n’était pas seulement au profit de ces dirigeants africains. »

Selon Mollard, c’était un «signal», comme elle a partagé:

«Je pense que cela envoyait beaucoup de signal qu’ils sont frères, ils

seront toujours des frères et les choses qui leur sont arrivées signifient qu’ils

ont toujours une compréhension des histoires des autres. Cela signifie qu’ils sont

toujours alignés, même si nous les avons vus dans des circonstances fracturées. “

Le prince William a déclaré aux participants: «Le continent africain

occupe une place très spéciale dans mon cœur. C’est l’endroit où mon père a pris mon frère

et moi peu de temps après la mort de notre mère. Et au moment de décider où mieux proposer

à Catherine, je ne pouvais pas penser à un endroit plus approprié que le Kenya pour descendre

un genou. “

Il a poursuivi: «Tout au long de ma vie, j’ai eu de la chance

assez pour passer du temps dans de nombreuses autres parties de l’Afrique. Je suis également honoré d’être le

Patron de la Royal African Society. Et comme Catherine et moi l’avons dit

plusieurs d’entre vous ici ce soir, nous espérons avoir la chance d’en visiter beaucoup plus

pays à l’avenir et partager notre amour mutuel de votre continent avec notre

les enfants. “