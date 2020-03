Le Messie annulé par Netflix après une saison

Deadline rapporte que Netflix vient d’annuler le drame Messie après une saison. Will Travel, qui a joué le personnage de Will Mathers dans la série, s’est rendu sur Instagram pour révéler sa déception. Vous pouvez consulter son article ci-dessous.

“C’est une journée très triste aujourd’hui”, il a écrit. «Je viens de recevoir des nouvelles de Netflix qu’il n’y aura pas de saison 2 de #messiah que je voulais dire à tous les fans merci pour votre soutien et votre amour. Je souhaite que les choses soient différentes. “

Les raisons de l’annulation vont des difficultés de production d’une deuxième saison au milieu du coronavirus à la réaction provoquée par certains des thèmes et des personnages de l’émission. Le nom d’al-Masih a provoqué l’indignation et la pétition pour boycotter l’émission, bien que ledit boycott n’ait jamais gagné beaucoup de traction. La Commission royale de Jordanie a également demandé que le drame ne soit pas diffusé dans le pays à prédominance musulmane deux jours avant le début du Messie, incitant Netflix à répondre par une déclaration:

“Le Messie est une œuvre de fiction”, un porte-parole de Netflix a déclaré à Deadline à l’époque. «Il n’est basé sur aucun personnage, personnage ou religion. Tous les programmes Netflix présentent des classements et des informations pour aider les membres à prendre leurs propres décisions sur ce qui est bon pour eux et leurs familles. »

Messie raconte la réaction du monde moderne à un homme qui apparaît pour la première fois au Moyen-Orient, créant une vague de partisans autour de lui affirmant qu’il est le Messie. Est-il envoyé de Dieu ou est-ce une fraude dangereuse qui veut démanteler l’ordre géopolitique mondial? En dix épisodes d’une heure, l’histoire se déroule de plusieurs points de vue, y compris un jeune agent de la CIA, un officier israélien du Shin Bet, un prédicateur latino et sa fille texane, un réfugié palestinien et les médias, entre autres.

Le casting comprend Michelle Monaghan (Mission: Impossible – Fallout), Mehdi Dehbi (Tyran) et John Ortiz (Livre de jeu Silver Linings).

La série a été créée par Michael Petroni (Les Chroniques de Narnia: Le voyage du Dawn Treader, Le voleur de livre) et apporté à Netflix par Petroni et le producteur primé aux Emmy Awards, Mark Burnett, président de MGM, Television Group & Digital (La voix, Aquarium à requins, Survivant et La série biblique).

Messie, une production Netflix, est produite par Petroni, qui a également écrit le premier épisode. Burnett et Roma Downey sont également producteurs exécutifs (La série biblique, Fils de Dieu, Ben Hur), Andrew Deane (Industry Entertainment) et James McTeigue (Sense8, V pour Vendetta), qui est également administrateur.