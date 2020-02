Le métier de Blumhouse a officiellement terminé le tournage

Certains faits immuables de la vie ne changeront jamais (eh bien, c’est ce que signifie immuable que vous divisez). Des singes au sol, des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et Hollywood rebootant chaque fichu film sous le soleil. La nature en harmonie.

Le métier est un film d’horreur surnaturel de 1996 et 20 ans plus tard, il a été annoncé qu’une suite était officiellement en production. Cette suite s’est depuis transformée en un redémarrage – selon le marketing. Quelle que soit la dénomination appropriée – redémarrage, suite, remake, rebooquel – aujourd’hui a apporté des nouvelles passionnantes pour ceux qui s’intéressent au nouveau film Craft, car la production est officiellement terminée.

S’adressant à TooFab, le producteur Jason Blum a confirmé en tant que tel:

“Donc je ne peux rien rapporter de The Craft, sauf que c’est terminé le tournage. Et je suis censé le voir dans environ deux ou trois semaines. “

Pas de jugement ici. Je n’ai rien investi dans The Craft, ni dans sa nouvelle version, mais j’espère que ce sera excitant pour ceux qui le feront. Cela ressemble à une suite très attendue et bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur une date de sortie, cela se produit définitivement. Sinon, tout ce matériel va être placé dans une boîte, et à moins que ce ne soit honteusement mauvais, je doute que quelqu’un veuille cela. Ou peut-être qu’ils le font. Désolé, je divague.

Dans tous les cas, le nouveau film mettra en vedette Pacific Rim: Uprising, euh, la star Cailee Spaeny dans un rôle principal, tandis que Zoe Lister-Jones prendra le fauteuil du réalisateur. Tout le reste semble joli sous le capot, et par sous le capot, je veux dire pas immédiatement disponible pour extraire un article de Wikipedia. Donc, vous savez, c’est assez discret.

Si le tout est une façade pour un stratagème gouvernemental sinistre visant à laver le cerveau des adultes pour regarder le film Emoji, vous serez les premiers à le découvrir, ici. Et ils disent que le journalisme sérieux est un métier mourant. Voilà le jeu de mots parfait pour finir. Rusé. Grand savoir-faire. Le métier d’un artisan. Désolé, je suis sorti.