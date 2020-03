Le métro CDMX renvoie les travailleurs de nettoyage à domicile

Mexico.- Dans le cadre de la contingence due à la pandémie de Covid-19 et pour éviter autant que possible les contagions, le Système de Transport Collectif (STC) rapporte qu’à partir de cette semaine, le nettoyage des travailleurs comme des personnes âgées et des adultes souffrants Chronique, ils pourront rester à la maison avec salaire et sans impact sur le travail.

Ce qui précède, après que la STC a conclu un accord avec des entreprises externes qui offrent des services de nettoyage dans les stations et les différentes propriétés du métro, afin de protéger la santé des travailleurs de ce réseau de mobilité.

De même, le personnel des zones administratives ou dont la performance n’intervient pas dans l’exploitation directe du métro peut exercer ses fonctions à distance, depuis son domicile.

Pendant ce temps, les travailleurs des sous-directions, directions et directions stratégiques pour le fonctionnement efficace, sûr et continu du métro CDMX, tels que: transport, installations fixes, matériel roulant et sécurité institutionnelle, continueront leur travail, à l’exception de ceux qui, en raison de leur âge ou la santé nécessite de rester à la maison.

Dans ce contexte, tous les personnels qui poursuivent leur travail dans le CDMX Metro, principalement ceux qui ont eu un premier contact avec les utilisateurs, ont reçu des fournitures pour leur protection, telles que: gel antibactérien, gants et couvre-bouche.

D’autre part, à la suspension des activités culturelles et à la fermeture du cinéma et du musée qui a été mise en place la semaine dernière, la cessation temporaire du service s’ajoute au Bureau des objets perdus, qui est situé à la station Candelaria sur la ligne 4 ; ainsi que dans neuf des 11 modules d’information, appartenant à la gestion des services aux utilisateurs (GAU), situés à différents points du réseau.

Seul le module situé à l’extérieur de la station Juárez, ligne 3 et de la station Ermita, ligne 12, restera ouvert, traitant des clarifications et des doutes des utilisateurs sur la carte rechargeable Integrated Mobility (MI) et des conseils généraux sur le réseau de métro .

Le métro CDMX maintient des mesures de prévention sanitaire pour faire face à l’éventualité d’un coronavirus (Covid-19) dans notre pays.

Pour consulter les informations officielles du gouvernement fédéral sur COVID-19, visitez https://coronavirus.gob.mx/

