Le Metrobús ne suspendra PAS le service sur ces routes

Après le système de transport Metrobus de Mexico a annoncé que cmanquerait certaines lignes pour éviter la contagion avec le coronavirus COVID-19, Le ministère de la Mobilité de la capitale a précisé qu’il n’y aura pas une telle suspension des itinéraires.

Par l’intermédiaire de son compte Twitter, SEMOVI a indiqué que l’annonce le précédent était une erreur de communication et qu’en termes d’exploitation, il n’y aura aucun dommage au service sur les lignes de Metrobús.

«Nous avons fait une publication dans @MetrobusCDMX avec un libellé déroutant et je veux clarifier: le fonctionnement du système continue et il n’y aura aucun impact sur le service pour les utilisateurs. Nous ajustons l’opération pour renforcer le service et garantir une capacité suffisante », a déclaré Roberto Capuano, PDG de Metrobús, dans un tweet.

Les nouvelles de la suspension se sont rapidement propagées via WhatsApp, alors maintenant vous savez que les lignes ne seront pas suspendues. Si vous devez vous rendre au travail, prenez des précautions pour éviter la contagion.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a placé le Mexique parmi les pays en phase 2 par transmission locale du coronavirus Covid-19. En d’autres termes, cela signifie qu’au Mexique, les cas de contagion de Covid-19 ne proviennent plus uniquement d’un autre pays.

N’oubliez pas que si vous avez au moins les deux symptômes du virus ou si vous étiez avec une personne infectée, vous devriez demander de l’aide médicale. À Mexico, vous pouvez envoyer un message texte (SMS) avec le mot covid19 au numéro 51515. La personne répondra à un questionnaire et, si nécessaire, les autorités le contacteront. Vous pourrez recevoir des instructions sur votre téléphone portable sur les mesures à prendre si vous avez des symptômes ou des facteurs de risque associés.

