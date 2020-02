Le meurtre 24/7 est-il réel? Un nouveau documentaire de la BBC Two s’inspire des 24 heures de garde à vue – HITC

Le documentaire BBC Two Murder 24/7 se rendra sur nos écrans le 24 février, mais la série est-elle basée sur des événements réels?

Ces dernières années, les téléspectateurs ont développé un énorme appétit pour les vrais documentaires sur le crime, qu’ils examinent des cas passés ou des enquêtes en cours.

Netflix a vu un certain nombre de ces séries documentaires, telles que Making a Murderer et The Disappearance of Madeleine McCann, récolter de grands chiffres d’audience et le public des 24 heures dans la garde à vue de Channel 4 a également augmenté avec chaque nouvelle série.

La BBC tourne maintenant son attention vers ce genre de véritable série documentaire sur le crime avec la nouvelle émission Murder 24/7 qui devrait débuter le 24 février.

Qu’est-ce que Murder 24/7?

Murder 24/7 est une véritable série documentaire sur le crime qui suit des détectives, des enquêteurs supérieurs, des médecins légistes et bien d’autres dans la police alors qu’ils travaillent tous à démêler un cas de meurtre en temps réel.

Chaque coup, virage, impasse et percée est capté par la caméra alors que chaque épisode détaille un domaine différent d’une enquête sur un meurtre.

Est-ce que c’est réel?

Oui.

Pour filmer la série, la BBC a fait équipe avec la police d’Essex et des caméras étaient présentes à presque chaque étape du chemin alors que nous nous joignions aux officiers pour une enquête captivante sur un meurtre.

De la découverte d’un corps jusqu’à l’arrestation du suspect, avec de nombreux frissons et déversements dramatiques en cours de route, chaque détail de l’enquête est capturé comme jamais auparavant. Cependant, les fans des 24 heures de garde à vue de Channel 4 seront sans aucun doute très familiers avec ce format.

Les épisodes 1-3 de Murder 24/7 devraient suivre les enquêtes sur le meurtre de Courtney Valentine-Brown, un homme de 36 ans qui, le 21 février 2019, a été poignardé dans son appartement à Southend quelques jours seulement après son anniversaire .

Quand regarder

L’épisode 1 de Murder 24/7 arrive sur BBC Two à 21h le lundi 24 février.

Les épisodes 2 et 3 se poursuivent mardi (25) et mercredi (26) tandis que les épisodes 4 et 5, qui se concentrent sur un cas différent, sont diffusés respectivement le lundi 2 mars et le mardi 3 mars.

Chaque épisode dure une heure et sera disponible en streaming via BBC iPlayer une fois diffusé sur BBC Two.

