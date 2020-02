Le meurtre de la fumée pop semble être un coup ciblé, pas un vol

Plus de détails émergent dans la mort de Pop Smoke.

Après des rapports initiaux selon lesquels il a été tué lors d’un vol avec effraction à domicile mercredi matin, TMZ dit maintenant que son meurtre semble être un coup ciblé sur la base d’une vidéo de surveillance.

Selon ceux qui ont vu les images de l’extérieur de la maison d’Hollywood Hills où Pop a été tué, quatre hommes portant des sweats à capuche et des masques se sont approchés de la résidence vers 4h30 du matin et se sont faufilés dans le dos. Quelques minutes plus tard, trois des quatre hommes marchent du côté vers le devant de la maison. Le quatrième est apparemment entré par la porte arrière mais il n’y avait aucune séquence. La prochaine fois que l’homme est vu, il sort par la porte d’entrée de la maison.

La personne à l’intérieur de la maison, qui est présumée être le tireur, n’a rien emporté avec lui quand il est parti. Étant donné qu’il a tiré sur quelqu’un, TMZ dit qu’il est peu probable qu’il prenne le temps de voler l’endroit.

Plusieurs coups de feu ont été tirés à l’intérieur de la maison et ils n’ont frappé que Pop Smoke, qui a été transporté en ambulance au centre médical Cedars-Sinai où il a été déclaré mort.

Il a été rapporté que c’était un vol parce que Pop avait partagé une photo plus tôt dans la journée avec des sacs-cadeaux, dont une affichant l’adresse du domicile. Il a également publié des photos quelques heures avant le meurtre de lui-même et d’un ami tenant des piles d’argent alors qu’il était stationné dans l’allée de sa maison louée.

L’homme sur la photo, son ami de longue date Mike Dee, a écrit un hommage émotionnel à Pop, tout en répondant aux spéculations sur son meurtre. “Je ne peux rien exprimer la douleur que je ressens … Je viens de perdre mon putain de frère, mon cœur mes gars dawgz💙you n’ont aucun type de sens ou de sympathie!” il a écrit dans une publication Instagram. “Vous ne savez pas ce qui se passe, venez jouer à l’enquêteur et me dénigrer sur Internet, je ne mettrais jamais mon frère en place.”

L’enquête sur son meurtre se poursuit et la police n’a arrêté ni nommé aucun suspect. Pendant ce temps, des amis dont Nicki Minaj, 50 Cent, Snoop Dogg et Quavo se sont rendus sur les réseaux sociaux pour leur rendre hommage à la suite de sa mort.

Son manager, Steven Victor, a également écrit un hommage au Brooklyn MC, âgé de 20 ans. “Indépendamment de ce que disait sa feuille de rap … c’était une personne authentique avec une âme gentille, un cœur plein d’or, un bon garçon avec un cœur énorme qui voulait juste gagner, se mettre en Canarsie et inspirer le monde”, a écrit Victor . «C’est tragique, dévastateur et mon cœur fait mal à tous ceux qui connaissaient la pop… soyez tranquille mon frère. Je t’aime. nous t’aimons. Tu connais la putain d’ambiance B. »