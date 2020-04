Le Mexicain Isaac Alarcón rejoint les Cowboys de Dallas

Mexico, – Le plaqueur offensif Isaac Alarcón, ancien champion universitaire, se joindra à l’équipe d’entraînement des Cowboys de Dallas pour la saison 2020 de la NFL.

Alarcón a représenté le Mexique au Championnat du monde U-19 en 2016, contre des équipes des États-Unis, du Canada et du Japon.

Le Mexicain a joué avec Borregos ITESM Monterrey, où il a vu l’action comme un plaqueur droit et gauche, avec qui il a remporté le championnat national 2019 et a été sélectionné pour l’équipe star de Conadeip, a joué le XLVI Aztec Bowl en novembre dernier.

En plus d’Alarcón, David Bada, ancien défenseur de la salle Unicorns Schwabisch de la Ligue allemande de football, rejoindra les Washington Redskins. L’Australien Matt Leo, qui a joué au football pour les Iowa State Cyclones, accompagne l’équipe d’entraînement des Philadelphia Eagles, et l’ancien porteur de ballon autrichien Sandro Platzgummer tentera sa chance avec les Giants de New York.

Les quatre équipes de la NFC East auront ces joueurs étrangers sur leur liste jusqu’à la fin du camp d’entraînement.

Le NFC East a été choisi pour accueillir ces joueurs dans un tirage au sort.

Après que la NFL ait organisé le Combine International en Allemagne, les joueurs ont reçu une formation et un développement supplémentaires, ainsi que d’autres éléments de la NFL et des espoirs de repêchage.

Le programme des joueurs internationaux a été institué en 2017 et vise à fournir aux athlètes internationaux la possibilité de concourir au niveau de la NFL, d’améliorer leurs compétences et, finalement, de gagner une place dans l’alignement.

Trois joueurs qui ont participé au programme en 2019, Jakob Johnson (New England Patriots), Durval Queiroz Neto (Miami Dolphins) et Christian Wade (Buffalo Bills), retourneront dans leurs équipes AFC East pour la saison prochaine.

Les nouveaux joueurs, en plus de l’Alarcón mexicain, qui participent au programme international des joueurs 2020 sont:

DAVID BADA, (Allemagne) –Washington Redskins

A participé à la première division de la Ligue allemande de football pour le Unicorns Schwabisch Hall. Il avait auparavant joué pour les ducs d’Ingolstadt, où il s’est développé en tant que coureur de passes.

MATT LEO, (Australie) – Philadelphia Eagles

Il a joué au rugby en grandissant en Australie. Il a reçu une bourse d’études de l’Arizona Western College, puis transféré dans l’État de l’Iowa. Portant le maillot rouge, il a mis fin à son éligibilité en jouant pendant deux ans comme ailier défensif et joueur des équipes spéciales. En 2019, Leo a joué les 13 matchs, enregistrant 14 plaqués, 5,5 plaqués pour la perte et un sac. Il faisait partie de la première équipe de la conférence All-Big 12 en 2019.

SANDRO PLATZGUMMER (Autriche) – New York Giants

Il a participé à des ligues de football de jeunes tout en grandissant en Autriche. Il a représenté l’Autriche au sein de son équipe U19 et a participé à l’équipe senior du Championnat d’Europe 2018. En 2019, Platzgummer a joué en tant que coureur pour les Swarco Raiders de la Ligue de football autrichienne, avec près de mille yards et 15 touchés.

HLG

