Le Mexique achète 5 000 fans de Chine

Mexico.- A une question expresse de savoir s’il va donner l’exemple et respecter les instructions du ministère de la Santé à la population pour arrêter les cas de contagion par Covid 19, le président Andrés Manuel López Obrador a été direct: “Je respecte le protocole du ministère Santé et bien sûr j’exhorte l’ensemble de la population à respecter ces dispositions, cela nous convient.

Concernant l’avancée de la pandémie au Mexique, il a affirmé que jusqu’à présent il y a une situation contrôlée; Il n’y a pas de débordement du coronavirus, car les techniciens, les médecins, les spécialistes sont en charge, et les mesures adoptées depuis trois mois sont appliquées “avant tout autre pays, nous avons commencé à traiter cette affaire ici”.

López Obrador a appelé les politiciens à ne pas intervenir, car ils ne sont pas des experts en la matière, ils ne savent pas comment se comporte cette épidémie, «car une déclaration, une erreur, peut nuire. Nous devons éviter le protagonisme, le jaunissement et bien sûr les mensonges, les mensonges qui ont été présentés et, espérons-le, et cela cessera. “

Lors de la conférence de presse au Palais national, il a de nouveau attaqué un secteur des médias, dans lequel certains, a-t-il dit, “les informations du premier décès par coronavirus” sont exagérées, “c’était un scandale complet et c’était de fausses nouvelles” , parce que c’était un homme d’affaires délicat dans un hôpital privé.

Il a réitéré que cela aide beaucoup à observer les indications de rester à la maison pour les personnes âgées et selon le rapport que les autorités sanitaires lui ont envoyé, la plupart d’entre elles sont déjà à la maison et sont protégées par leurs proches, car elles appartiennent à la population la plus vulnérable. .

«Tout comme malheureusement on sait qu’il n’y a pas de remède, qu’il n’y a pas de vaccin contre le coronavirus et que ce sont les anticorps qui l’éliminent progressivement, on sait aussi, malheureusement, que les plus touchés sont les personnes âgées et qui ont des maladies comme le diabète, l’hypertension, les maladies rénales et les femmes enceintes; c’est la population dont nous devons nous occuper ».

Il a affirmé que toutes les recommandations du secteur de la santé sont respectées et dans le cas de la bureaucratie fédérale, il a informé qu’à partir d’aujourd’hui, ils ne participent plus au travail dans le cas des personnes qui n’ont rien à voir avec une fonction de base des services aux communauté.

“Je ne peux pas mettre en quarantaine, je ne peux pas m’isoler, ni les médecins, ceux de la Garde nationale, les membres de l’armée, de la marine, ceux qui fournissent l’eau que nous consommons, bref, nous devons continuer à nous conformer aux recommandations ».

Il a dit que cela se produit également avec les personnes âgées qui ont la permission de leur entreprise de rester à la maison avec un salaire et des avantages sociaux; et également avant-hier, il a été recommandé aux propriétaires des entreprises que si leurs travailleurs n’exécutaient pas un travail d’urgence, nécessaire, par exemple, s’ils ne produisaient pas de nourriture, ce qui est fondamental, ils devraient obtenir des permis avec profiter du salaire et des avantages sociaux jusqu’au 19 avril comme première étape.

