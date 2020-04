Le Mexique applique 0,4 test Covid-19 pour mille habitants

État de Mexico.- Au cours du week-end, le gouvernement municipal de La Paz, État de Mexico, a effectué des opérations nocturnes afin de freiner les activités des unités économiques et des centres de divertissement classés comme non essentiels lors de l’urgence sanitaire due à la propagation de Covid-19.

À la suite de ces opérations, les activités des bars dénommés «Enri Mar» et «Aditivo» ont été suspendues, qui fonctionnaient et avaient du personnel féminin à l’intérieur. Il a donc été ordonné de leur apposer des tampons, mettant 30 personnes en garde à vue. femelle et mâle.

Cela peut vous intéresser Réduire l’installation de tianguis dans l’Edomex

Il a également été possible de disperser un groupe de 35 jeunes qui tentaient d’organiser une fête appelée “peda parce que si”, qu’ils avaient appelé via les réseaux sociaux, ceci au mépris des mesures de prévention pour prévenir la propagation du coronavirus . Dans cette action, un mineur a été arrêté

Y participent les notifiants et inspecteurs de la Direction du développement économique, accompagnés par des éléments de la Garde nationale et du personnel de la Direction de la sécurité municipale des citoyens et de la Coordination de la protection civile et des pompiers.

Information de Juan Carlos Gutiérrez

Seven24.mx

ebv