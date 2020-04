Le Mexique convient avec l’OPEP de réduire 100 000 barils par jour de pétrole brut

Mexique.- Président Andrés Manuel López Obrador a signalé avoir conclu un accord avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et avec les États-Unis pour réduire la production de pétrole brut de 100 000 barils par jour.

L’objectif était de réduire 400 000 barils par jour, mais les États-Unis interviendront pour le Mexique et, en outre, ils réduiront leur production de 250 000 barils par jour, a déclaré López Obrador lors de sa conférence du matin.

L’OPEP a insisté sur une réduction par pays de 23% de sa production, mais le Mexique, a déclaré AMLO, ne peut pas accepter la condition car un grand effort a été fait chez Pemex pour augmenter la production.

Il a expliqué que ces chiffres ne sont pas conformes à la réalité mexicaine, car un million 780 000 barils de pétrole sont produits quotidiennement, contre près de 12 millions de barils produits par la Russie et l’Arabie saoudite.

“Ils nous ont demandé 400 000 barils, puis 350 000 barils de moins et nous avons tenu le coup, des notes sont sorties dans les journaux voulant nous blâmer et nous avons discuté, le président Trump et un accord a été conclu pour réduire 100 000 barils ».

“Les Etats-Unis acceptent de réduire en plus ce qu’il allait livrer, 250 mille, dit Trump pour que le Mexique compense”, a déclaré le président.

Il a précisé qu’avec le nouvel accord, le Mexique produira un million 686 000 barils par jour.

“Cela devrait faire augmenter le prix du pétrole brut et cela compensera, mais surtout il contribue à stabiliser l’économie, les marchés et nous le considérons très utile », a-t-il ajouté.

