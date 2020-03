Le Mexique déclare la phase 2 en raison d’un responsable de la pandémie de Covid-19

Mexico – Un rapport sur le coronavirus publié aujourd’hui par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a placé le Mexique en situation de transmission locale du virus.c’est-à-dire la phase deux.

L’OMS souligne que l’infection survient lorsque la source se trouve sur le même territoire et pas seulement avec des cas importés.

À ce jour, le Mexique enregistre 367 cas confirmés, 865 suspects et 1 865 négatifs et 4 décès, cependant, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gattel a assuré que le pays est toujours en transition entre la première et la deuxième phase.

L’OMS classe les pays par “cas importés uniquement”, “transmission locale” et “transmission communautaire”. Le scénario dans lequel il a localisé le Mexique est que la source de l’infection se trouve sur le même territoire.

De son côté, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gattel a assuré que le pays est en transition vers la phase 2, cependant, il a soutenu que cela pourrait prendre plusieurs jours.

“Nous continuons en transition. La transition de la première étape à la deuxième étape peut prendre plusieurs jours. Nous sommes sur le point d’atteindre le tournant dans lequel le nombre de cas augmenterait de façon plus exponentielle. Nous pouvons définir que nous sommes dans la phase de transition entre le scénario un et le scénario deux », a-t-il souligné.

Il convient de mentionner que l’OMS décrit que la phase 2 se produit lorsqu’il existe un risque de transmission communautaire. Ici, les infections confirmées de personnes qui n’ont pas voyagé à l’étranger commencent à augmenter.

A partir de la phase 2, les autorités sanitaires recommandent de ne pas dire bonjour ou baiser, d’annuler les cours, annuler des événements massifs, fermer des restaurants ou des bars et d’autres mesures préventives.

Dans de nombreuses grandes villes du Mexique, ils ont déjà pris plusieurs mesures de phase 2.

ARH