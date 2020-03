Le Mexique déclare l’urgence sanitaire de Covid-19

Mexico.- Le ministère de la Santé a annoncé les nouvelles lignes directrices qui seront désormais appliquées dans le but d’éviter une nouvelle contagion de Covid-19, le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López Gatell Il a expliqué quelles sont les sept mesures qui seront mises en œuvre immédiatement. Ce sont les mesures que le Conseil général de la santé a approuvées aujourd’hui:

Une suspension immédiate du 30 mars au 30 avril des activités non essentielles dans les secteurs public, privé et social est ordonnée pour limiter la propagation du coronavirus.

Les activités essentielles ne s’arrêtent pas (celles qui sont nécessaires pour assister à une urgence sanitaire, celles qui sont impliquées dans la sécurité publique, les secteurs essentiels au fonctionnement de l’économie, le fonctionnement des programmes gouvernementaux, les services essentiels).

Cela peut vous intéresser: Positif pour Covid-19, secrétaire à la santé de Tabasco

Dans tous les secteurs essentiels, les actions suivantes devront être appliquées: ne pas réunir plus de 50 personnes, en plus du lavage des mains, éternuements et distance saine.

La population est invitée à respecter le récépissé de domiciliation coresponsable du 30 mars au 30 avril. Limitation volontaire de la mobilité. Restez à la maison le plus longtemps possible.

À chaque personne plus de 60 ans ou diagnostiquée de maladies chroniques, la protection à domicile est obligatoire même si vous travaillez dans une activité essentielle.

Le personnel intérêt public essentiel, les représentants du gouvernement peuvent volontairement se présenter au travail.

La Le ministère de la Santé, en accord avec l’économie et le travail, publiera des directives pour le retour échelonné aux activités.

Tous les recensements et enquêtes impliquant une mobilisation et une interaction physiques doivent être reportés jusqu’à nouvel ordre.

Toutes les mesures seront appliquées conformément aux droits de l’homme.

Au Mexique, ils ajoutent À ce jour, 28 décès dus au coronavirus COVID-19, sur un total de 1 094 cas confirmés, 2 752 suspectés ou rejetés et 5 635 négatifs, a indiqué Hugo López-Gatell Ramírez,Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé du gouvernement fédéral.

Lors de la conférence de presse tenue ce lundi 30 mars au Palais national, ils étaient présente Jorge Alcocer Varela, secrétaire à la Santé; Olga Sánchez Cordero, secrétaire à l’intérieur; Marcelo Ebrard Casaubon, secrétaire aux relations extérieures; Luis Cresencio Sandoval González, secrétaire à la Défense nationale; et Vidal Francisco Soberón Sanz, secrétaire à la Marine.

ARH