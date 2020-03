Le Mexique enregistre actuellement 118 cas confirmés de coronavirus | Instagram

Malheureusement, au Mexique, les cas confirmés de coronavirus continuent d’augmenter, aujourd’hui le matin avait 93 cas mais en quelques heures seulement, ajouté 25 autres cas.

Aujourd’hui, le 18 mars, le Mexique compte au total 118 cas confirmés, tel que rapporté par le ministère de la Santé.

Ils sont encore 314 suspects mais heureusement 787 personnes ont été éliminées et ils ont été négatifs.

Comme indiqué, le 91% des personnes touchés par le virus ont été traités de manière déambulatoire et seulement 9% a exigé qu’il soit hospitalisé.

Le plus grand nombre de personnes infectées par le coronavirus ont été les hommes avec un 59% y les femmes avec un 41%.

Jusqu’à maintenant personne plus jeune qui a contracté le virus a 17 ans et le plus ancien a 80 ans.

Les autorités sanitaires fédérales ont confirmé que Nayarit est sans cas d’infection par le covid-19.

D’un autre côté, José Luis Alomía Zegarra, Directeur général de l’épidémiologie, a déclaré qu’à partir du moment où le premier cas était connu à ce jour, au Mexique trois patients ont récupéré complètement de la maladie, après être resté isolé pendant 14 jours et subir différents tests de laboratoire.

Le Mexique est toujours Propagation de la phase 1 et les personnes qui ont été détectées avec le virus étaient celles qui étaient dans le étranger puis ils sont arrivés dans le pays, concluant qu’ils ont été infectés par moyens de contact.

Selon les projections des autorités sanitaires, le Mexique irait à Phase 2 quand ils sont détectés cas locaux ou communautaires, et il ne s’agit plus uniquement de cas importés, ce qui entraînera une augmentation du nombre de cas.

Il est prévu que pour la journée 23 mars nous sommes déjà des cas plus confirmés de la deuxième étape ou phase.

Pour l’instant il n’y a que suivez les instructions mentionné pour éviter toute contagion et de ne pas quitter leurs maisons si cela n’est pas nécessaire.

