Le Mexique est déclaré coronavirus de phase 2, selon l'OMS

Le pays de Mexique était en phase 1 de la pandémie de coronavirus et a refusé de se nommer phase 2, mais aujourd’hui, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré officiellement dans cette deuxième phase.

Ce lundi 23 mars, le Mexique a été classifié au niveau de la contagion en tant que transmission locale, également appelée phase 2, selon le rapport quotidien de l’OMS.

Ils ont également signalé que le pays est déjà 367 cas confirmés des personnes infectées par le covid-19 et a 4 morts, confirmant 2 d’entre eux aujourd’hui.

L’OMS place le Mexique dans la phase 2, dans laquelle nous aurions dû être depuis une semaine. Il y a des cas communautaires de #COVID ー 19 pendant des jours. Il est frappant de constater que c’est l’OMS et non le Secrétaire à la Santé qui déclare cette phase. pic.twitter.com/bQ0ujNxeqS

– Dr Francisco Moreno Sánchez (@ DrPacoMoreno1)

24 mars 2020

L’un des décès est survenu dans l’État de Jalisco et un autre Mexico, les deux personnes ont détecté maladies chroniquess.

Selon les estimations de l’OMS, la pandémie est accélérer Sa trajectoire mais peut être modifiée en réalisant des tests diagnostiques sur tous les cas et en mettant en quarantaine les plus proches.

Bon pour l’OMS. Le gouvernement mexicain, comme toujours, se ridiculise.

Nous entrons dans la phase 2. pic.twitter.com/YjTeKDAmta

– Fernanda ‍♀️ (@ FerBetancourt9)

24 mars 2020

À ce jour, plus de 300 000 cas d’infection à Covid-19 ont été signalés. C’est déchirant. La pandémie s’accélère, nous pouvons changer sa trajectoire “, a déclaré le directeur général de l’OMS.

La Phase 1 vient de importation de cas, c’est-à-dire des personnes qui l’ont contracté à l’extérieur du pays, tandis que Phase 2 dans lequel le Mexique est considéré, c’est parce qu’ils commencent à détecter les infections entre les gens dans le pays sans avoir voyagé à l’étranger.

L’Organisation mondiale de la santé @WHO a annoncé aujourd’hui que le Mexique est entré dans la phase 2 (de contagion communautaire) et @HLGatell continue d’y penser non, que nous continuons dans la phase 1. C’est vraiment triste de l’entendre …

– Beata Wojna (@BeataWojna)

24 mars 2020

Dans cette catégorie, il est déjà recommandé ne dis pas bonjour ou embrasse, annuler toutes les cours y événements massifs, restaurants et bars proches.

Il convient de mentionner que plusieurs états ils avaient déjà opté pour prendre ces mesures qui correspondent à la deuxième phase.

Alors que le Phase 3, également connu sous le nom de phase épidémiologique, c’est quand le virus affecte des milliers de personnes à partir de divers endroits.

