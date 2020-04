Le Mexique fait face à une pandémie de fausses nouvelles sur Covid-19

Mexico.- En plus de faire face à la pandémie de Covid-19, le Mexique connaît la propagation de fausses nouvelles circulant sur les réseaux sociaux et certains médias traditionnels, générant un impact négatif pour faire face à la situation, a déclaré Luis Ángel Hurtado, professeur-chercheur à la Faculté. des sciences politiques et sociales (FCPyS) de l’UNAM.

Les soi-disant fausses nouvelles ont un effet direct sur l’humeur et cela évolue progressivement pour générer la panique.

«Dans certaines parties du monde, des situations ont surgi qui ont conduit à des images d’hystérie collective; Ce phénomène est inquiétant “, a-t-il déclaré.

Les cinq réseaux sociaux les plus utilisés par les Mexicains sont WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram et Facebook; Ce dernier compte plus de 82 millions d’utilisateurs, dont 88% (70 millions) affirment avoir déjà reçu des messages erronés, a indiqué l’université.

Aujourd’hui, l’épidémie de désinformation atteint des chiffres importants dans notre pays et fait de nous la deuxième, après la Turquie, avec la plus grande génération de fausses nouvelles, a déclaré Hurtado, l’un des auteurs de la récente étude “Radiographie sur la diffusion de fausses nouvelles au Mexique”. , qui comprenait l’application de 1 593 questionnaires au même nombre de personnes âgées de 14 à 95 ans, originaires des 32 États du pays.

Concernant WhatsApp, il a indiqué que 90% des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu de fausses nouvelles concernant Covid-19, ainsi que 91% de ceux qui utilisent Instagram.

Sur Twitter, le réseau le moins utilisé par les Mexicains, 89%; alors que sur YouTube, c’était 83 pour cent des répondants.

“Les cinq réseaux sociaux les plus utilisés par les Mexicains sont à un niveau élevé de diffusion et de diffusion de fausses informations”, a-t-il réitéré.

Si les personnes qui les consultent ont accès aux mêmes nouvelles et ne se concentrent sur elles que pour rester informées, le problème prend des dimensions énormes et provoque une peur aiguë. En ce sens, les fausses nouvelles jouent un rôle important dans la désinformation des Mexicains aujourd’hui.

Le spécialiste a établi cinq étapes pour éviter la propagation d’une communication imprécise: ne pas croire à 100% ce qui circule sur les réseaux sociaux; prenez quelques minutes pour vérifier avant de partager; restez calme et ne vous laissez pas emporter par des impulsions ou faites des commentaires délibérés si nous ne sommes pas sûrs.

De même, tenez-nous informés par le biais des autorités sanitaires nationales et internationales; et suivez les règlements sanitaires établis pour éviter la contagion.

“Si nous ne prenons pas les précautions nécessaires, les réseaux sociaux pourraient être un véhicule pour les personnes derrière les nouvelles apocryphes pour générer le chaos, l’incertitude et la panique, ce qui peut conduire à des crises sanitaires et économiques”, a-t-il conclu.

