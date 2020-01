Le Mexique parmi les passeports les plus puissants du monde en 2020

C’est ici, c’est ici! Comme chaque année, le íIndice Henley & Partners, créé par plusieurs sociétés financières, a publié le classement des les passeports les plus puissants du monde en 2020, qui est dirigé par le Japon et Singapour, mais le Mexique arrive au 26e rang sur 107 pays, roulement accès sans visa à 158 Pays du monde. Tandis que La Syrie, l’Irak et l’Afghanistan sont les nations avec le moins de relations diplomatiques, limitant ses citoyens à voyager dans seulement 26 pays sans visa.

Il Passeport japonais ouvre les portes du monde en 2020, offrant au transit gratuit vers un total de 191 pays à travers le monde, suivi par Singapour avec 190, celle de L’Allemagne avec 189, qui se termine à égalité avec celle de la Corée du Sud. Pour sa part, Finlande (188), le pays le plus heureux du monde, se classe quatrième, à côté de Italie, tandis que Danemark, Luxembourg et Espagne, ils entretiennent de bonnes relations avec la planète entière, pouvant accéder à 187 pays sans visa.

Il ne fait aucun doute que le monde change, mais avec la derniers événements géopolitiques des cinq dernières années, certains pays sont concernés par le classement des passeports les plus puissants au monde. Par exemple, dans 2015, le Royaume-Uni a eu la première place privilégiée, avec le passeport le plus amical au monde, avec lequel ses citoyens, pourraient entrer et sortir de 175 pays, mais sous la pression du Brexit, revient à la huitième place en 2020, même si elle a maintenant 184 pays pour le transit gratuit.

En fait l’Angleterre déjà délivré en 2019, les premiers passeports gratuits de la légende de l’Union européenne, ce qui lui a fait perdre des points dans l’indice Henley. Aussi, cinco États-Unis années, pourrait pour se vanter d’être non seulement l’une des premières puissances, elle a également occupé la deuxième place avec 172 pays sans visa, mais avec l’arrivée de Donald Trump et les conflits internationaux constants, descend à la huitième place dans l’indice des passeports les plus puissants du monde en 2020.

Mais c’est toujours le première nation du continent américain, pour accéder à 184 pays sans visa, précédant Canada avec 183. En ce qui concerne l’Amérique latine, Le Chili (174) possède l’un des passeports le plus puissant du monde en 2020, suivi par Argentine, Brésil, qui sont à égalité au 19e rang, étant «amicaux» dans 170 pays.

Comment se passe le passeport mexicain?

Alors que dans le cas de notre pays, le passeport mexicain a considérablement fluctué d’une année à l’autre, bien qu’il soit vrai que le Mexique est parmi les pays les plus puissants du monde en 2020, c’est le pire déclin qu’il ait connu au cours des trois dernières années jusqu’à ce que vous atteigniez la position numéro 26.

Dans l’index de 2018 et 2019, nous gagnions du terrain en occupant les positions 22 et 23 respectivement d’un total de 107 passeports qualifiés. Ce ne signifie pas que les relations extérieures se sont affaibliesAu contraire, le Mexique a toujours été caractérisé comme l’un des nations plus pacifiques et amicalesC’est partout sur la planète. Cependant, après avoir supprimé les frontières de 133 à 142 pays qui ont cessé de demander visa aux Mexicains de 2015 à 2017, dans les trois dernières années nous avons stagne dans 158 pays avec transit gratuit.

Les passeports les moins puissants

Dans les dernières places dans le classement des passeports les plus puissants du monde en 2020, sont certaines des nations marquées par la guerres, faim et pauvreté Parmi ses habitants. Curieusement, malgré laexode de masse que le Venezuela a vécu, votre passeport est qualifié dans le place 40, avec 132 pays sans visa. Mais dans les derniers endroits, ils sont:

Kosovo et Liban (40)

Corée du Nord et Soudan (39)

Libye (37)

Yémen (33)

Pakistan et Somalie (32)

Syrie (29)

Irak (28)

Afghanistan (26)