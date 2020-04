Le Mexique prêt pour la phase 3, mais la pression sera forte: López Gatell

Mexique.- Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la santé, qui mène le combat Covid-19 au Mexique, a appelé tous les personnels de santé à se joindre à l’appel Insabi pour aider à contenir l’urgence.

“Nous avons besoin de plus de personnes, nous avons encore besoin de plus de professionnels, c’est pourquoi l’appel à des médecins bien-être a été maintenu, qui cherche à embaucher immédiatement.”

Il a dit qu’il y avait des gens avec des compétences académiques, une formation et des responsabilités et un sens de la mission. “Ils pourront contracter avec la période de l’épidémieCela va également être la base d’un système de santé plus robuste étant donné que nous sommes en train de transformer le système de santé ».

Il a assuré que malgré le fait qu’ils recherchent du personnel, le système de santé mexicain est prêt à faire face à la pandémie avec des fournitures et des infrastructures.

“Nous avons effectué des recensements complets des infrastructures, des fournitures et du matériel du personnel, ce qui nous permet d’identifier depuis plusieurs semaines maintenant que nous avons une capacité suffisante pour s’occuper du nombre de personnes que nous espérons être pendant l’épidémie, en particulier pendant la phase 3 où nous aurons une transmission rapide et un nombre très important de cas », a-t-il souligné.

López Gatell a souligné que “Nous avons environ 30 000 lits en tant qu’infrastructure de base, extensible à 45 000 et jusqu’à 50 000. Nous avons également maintenant le soutien des forces armées de l’armée avec le plan DN-III. »

“Je veux appeler mes collègues, les membres du système national de santé, le personnel médical, le personnel infirmier et le personnel de psychologie clinique, le personnel de travail social et le personnel chimique et chimique qui effectuent des tests de diagnostic, pas seulement les hôpitaux et les cliniques, dans le réseau national des laboratoires de santé publique et à INDRE, notre institut national bien-aimé diagnostic et référence première, est de faire preuve de solidarité avec la mission qui touche tous et tous les autres professionnels de santé auxquels nous devons aujourd’hui faire face “.

