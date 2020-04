Le Mexique s’est rendu solidaire à la réunion de l’OPEP, justifie Nahle

Mexico.- L’École de gouvernement et d’économie de l’Universidad Panamericana, a organisé le webinaire sur «Économie et responsabilité sociale en temps de crise», dans lequel ils ont discuté de certaines stratégies pour les entreprises et la société pour faire face aux circonstances difficiles générées par la pandémie de Covid. 19.

Ne pas attendre la fin de la crise mais profiter du changement de fonctionnement de nos entreprises ou de nos services, telle est l’une des recommandations de l’économiste expert en commerce extérieur Luis de la Calle.

De même, il a fait référence aux nouvelles demandes de “ventes futures”, ainsi qu’au crédit-bail pour les petites marques, à la vente d’actifs, entre autres conseils pour tirer parti de ce que vaut votre entreprise pour le moment.

Les professeurs et économistes ont évoqué l’importance de la participation des ménages en tant qu’institution solide et de grande taille pour faire face à cette pandémie.

“On a beaucoup insisté sur le Home Office, mais aussi sur le” Home Clinic “,” est d’autant plus important pour faire face à la crise sanitaire. Le foyer devrait être renforcé par un système complet d’information et de distribution des fournitures essentielles pour l’isolement et le traitement des patients.

Le scénario le plus probable est de fermer et d’ouvrir l’économie dans les mois suivants, jusqu’à ce qu’un traitement ou un vaccin efficace (qui peut durer un an) revienne dans les entreprises, et ce sera d’une manière différente.

C’est pourquoi nous devons également reconsidérer nos processus de numérisation, a déclaré Rafael Ramírez De Alba, directeur du domaine de l’environnement économique de l’IPADE.

En ce qui concerne la responsabilité sociale, il a souligné que la principale stratégie de l’économie continuera à être de produire des biens et des services de qualité pour répondre aux besoins, et dans ce cas complexe, la première est que les entreprises survivent, se maintiennent et continuent d’exister dans les mois suivants, ce qui aura un impact sur ce moins possible pour les travailleurs, en particulier les plus vulnérables, et ne pas trop serrer leurs fournisseurs.

La consommation solidaire peut aider de nombreuses personnes à traverser cette situation, à acheter à ceux qui ont besoin de vendre quelque chose, même si nous n’en avons pas besoin (gâteaux d’angle, boléros, etc.), l’impact de cette attitude peut ne pas avoir un grand impact sur l’économie, mais nous générons une attitude responsable, un produit d’empathie, a déclaré Arturo Damm Arnal, économiste, philosophe et journaliste.

Le régime social responsable a également été relevé, où l’entreprise cesse de payer la communauté (projets de philanthropie), suspend les paiements à la banque, au trésor, suspend les dividendes aux actionnaires et jusqu’à la fin aux travailleurs les plus modestes, avec cela, il est investi la pyramide, a expliqué Virginia Aspe Armella, membre du National System of Researchers. Il a souligné le choc des modèles économiques du Mexique et a recommandé les organisations économiques démocratiques comme économie compétente pour cette époque.

