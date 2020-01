Le Mexique va-t-il vraiment commencer à doubler tous les films étrangers?

Voyons voir, commençons une discussion: en ce qui concerne les films étrangers, préférez-vous les regarder doublés ou sous-titrés? Cette question, loin des mèmes de The Funny Adventures of Jokes, a de nombreuses implications pour profiter du cinéma ou garantir un accès artistique à toute la population … et ne faites pas de canards avec votre réponse car, dans les prochaines semaines, elle fera partie de un énorme débat dans la communauté: au Sénat, ils ont présenté une initiative afin que Toutes les œuvres cinématographiques présentées dans les salles du Mexique sont doublées en espagnol et même en langues autochtones.

L’initiative (signée par Martí Batres) comprend de nombreuses autres demandes de la guilde des acteurs du doublage, mais la section spécifique de la langue dans la projection de films C’est là, sans aucun doute, que le débat sera généré.

“Les films dont la langue d’origine est différente de l’espagnol doivent avoir une version doublée qui reste dans le même nombre de pièces, dans chaque complexe, et en même temps que la version en langue originale”, explique le huitième article de l’initiative récupéré par The Economist “Dans au moins un horaire quotidien par chambre, en plus, une version doublée de la langue indigène prédominante dans la région doit être offerte.”

En résumé: si la loi est adoptée, tous les films projetés au Mexique devront être doublés en espagnol et dans une langue indigène … bien que Il est important de préciser qu’ils maintiendront également des fonctions dans la langue d’origine pour donner au public des options.

Des implications?

Comme mentionné ci-dessus, cela a beaucoup plus de répercussions que les mèmes blagues: l’initiative du promouvoir le doublage de films étrangers Il a un impact sur l’accès généralisé de la population à ces œuvres d’art, dans l’industrie des acteurs nationaux et même dans l’impulsion du cinéma mexicain.

Et c’est là que le débat commencera.

Un exemple? Il y a quelques mois, le Académie mexicaine des arts et des sciences du cinéma J’avais demandé d’interdire le doublage espagnol. Dans une sorte de «protectionnisme», l’industrie cinématographique mexicaine voulait changer les lois pour entraver l’accès aux films réalisés par les grands studios hollywoodiens. “Que les habitants des villages n’avaient d’autre choix que de voir les produits en espagnol”, a expliqué dans El Economista un spécialiste impliqué dans le lobbying de ces initiatives.

L’initiative signée par Martí Batres cette semaine, il va à l’encontre de cette demande de l’Académie mexicaine, mais en faveur de ce que le Association nationale des acteurs.

Sur proposition de la communauté cinématographique, j’ai présenté une initiative visant à réformer la législation sur le travail, la culture, la cinématographie et le droit d’auteur, entre autres, dans le but de reconnaître les droits des acteurs et actrices doublant pour renforcer la culture nationale. pic.twitter.com/fjZXPKKRFJ

– Martí Batres (@martibatres) 27 janvier 2020

Plus de films, plus de doublage et plus de débordement économique. «Renforcer le produit intérieur brut en augmentant les retombées économiques dans le secteur du doublage», explique l’initiative qui met également l’accent sur la protection de la culture par la localisation linguistique et il favorise l’accès des malvoyants, des analphabètes et des groupes minoritaires de discours indigène à tous les films … quel que soit leur pays d’origine.

L’initiative commencera à être discutée au Congrès dans les prochains jours.