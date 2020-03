Le milliardaire qui veut acheter 30% de la planète et en faire une réserve naturelle avec un excellent plan

Sa première étape a été de faire don d’un milliard de dollars pour des efforts de conservation de l’environnement

Vous vous souvenez sûrement que lorsque la cathédrale Notre-Dame a été incendiée, beaucoup de gens ont commencé à donner des milliards de dollars pour la restauration et tout le monde se demandait pourquoi ne pas la donner à la nature?

En octobre, le millionnaire Hansjörg Wyss, PDG de la Fondation Wyss, a fait don d’un milliard de dollars pour la conservation de l’environnement au cours des 10 prochaines années. Dans un article qu’il a écrit pour le New York Times, Wyss a annoncé son incroyable plan d’acheter de grands territoires et de les transformer en parcs ouverts au public.

«C’est l’idée que les terres et les eaux sauvages sont mieux préservées non pas dans des mains privées, enfermées derrière des portes, mais en tant que parcs nationaux publics, refuges fauniques et réserves marines, toujours ouverts à tous pour découvrir et explorer. La notion de garder ces lieux dans la confiance du public a été quelque chose qui m’a profondément influencé quand j’étais jeune, lorsque j’ai escaladé et marché sur les terres publiques des montagnes Rocheuses du Colorado », a écrit Wyss.

«Chacun de nous, citoyens, philanthropes, dirigeants d’entreprises et de gouvernements, devrait se préoccuper de l’énorme fossé entre le peu de protection de notre monde naturel et son degré de protection. C’est un fossé que nous devons réduire de toute urgence, avant que notre empreinte humaine ne consume les endroits sauvages restants sur terre », a-t-il ajouté.

Qu'en penses-tu? Pensez-vous que votre plan fonctionnera?

