Le ministère de la Défense a officiellement publié trois vidéos montrant des “phénomènes aériens non identifiés”

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’US Navy avait officiellement déclaré l’année dernière que les mystérieux objets volants dans trois vidéos rendues publiques par le musicien de Blink 182 Tom DeLonge’s To the Stars Academy of Arts & Science en 2017 sont des avions «inconnus», et maintenant, le ministère de la Défense a officiellement déclassifié et publié ces trois vidéos cette semaine.

Filmées par des pilotes de l’US Navy en novembre 2004 et janvier 2015, les vidéos présentent ce que l’on appelle officiellement les «phénomènes aériens non identifiés». Le porte-parole de la Marine, Joseph Gradisher, a expliqué l’année dernière: «La terminologie« Phénomènes aériens non identifiés »est utilisée car elle fournit le descripteur de base pour les observations / observations d’aéronefs / objets non autorisés / non identifiés qui ont été observés entrant / opérant dans l’espace aérien de divers militaires. gammes d’entraînement contrôlées.

Attention, tout simplement parce qu’un véhicule aérien n’est «pas identifié» ne signifie pas qu’il est piloté par des êtres extraterrestres, mais ces déclarations officielles sur les trois vidéos ont représenté un grand tournant dans le sérieux avec lequel la marine américaine prend des rapports qui auparavant auraient été radiée. Et il est certainement intéressant de noter que les vidéos ont maintenant été publiées par le Pentagone.

Une déclaration envoyée aujourd’hui a expliqué: «Le DOD publie les vidéos afin de dissiper toutes les idées fausses du public sur la réalité ou non des images qui ont circulé, ou s’il y a plus ou non dans les vidéos. Les phénomènes aériens observés dans les vidéos restent caractérisés comme «non identifiés».

La déclaration a poursuivi: «Après un examen approfondi, le ministère a déterminé que la publication autorisée de ces vidéos non classifiées ne révèle aucune capacité ou système sensible et n’empiète sur aucune enquête ultérieure sur les incursions aériennes dans l’espace aérien par des phénomènes aériens non identifiés.»

Grâce à la To the Stars Academy, vous pouvez regarder les trois vidéos ci-dessous.