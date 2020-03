Le ministère de la Santé contacte Dulceida pour faire connaître le coronavirus

De nombreuses célébrités et influenceurs profitent de leur formidable projection sur les réseaux sociaux pour tenter de faire passer le message de #YoMeQuedoEnCasa. Certains sans avoir lancé beaucoup d’informations pour donner des conseils et des avis, ils ont donc été critiqués par la suite sur les mêmes réseaux sociaux. «Socialité» a rassemblé certains de ces visages familiers qu’ils essaient de contribuer à la cause.

Dulceida ‘Socialité’ Images

Amaia Salamanca, Andrea Duro, Anabel Pantoja, Tamara Falcó, Loquillo, Makoke, Kiko Rivera … Tous ont émis des messages via leur compte Instagram, mais, en particulier, Dulceida a obtenu un privilège. Elle-même a avoué dans ses histoires que le ministère de la Santé l’avait contactéeEt pour sa part, dans tout ce qui pouvait aider, il allait le faire parce que “C’est quelque chose de très sérieux qui ne doit pas être pris pour une blague“

Dans une publication dans laquelle il apparaît avec sa femme, il a écrit un long texte dans lequel il a fourni des données du ministère. “Je veux transmettre la tranquillité, mais tout dépend de nous. Autant que possible, restez à la maison, limitez la vie sociale, ceux qui peuvent télétravailler, faites-le“était certains de ses mots. Aussi Il a promis de donner de nombreuses idées sur les séries et les films à voiret d’autres conseils pour faire face à l’isolement. Sans aucun doute, un bon message à transmettre à ses près de trois millions de followers.

Concerts et cours de fitness

Dans «Socialité», ils ont été très conscients de tous les mouvements du célèbre et ont souligné comment non seulement des conseils officiels sont fournis, mais d’autres ont été encouragés à partager leurs activités. Tiziano Ferro – parmi de nombreux autres chanteurs – a choisi de donner un concert live depuis chez elle, et Tamara Gorro, pour sa part, a choisi d’enseigner quelques exercices dans sa cour pour ne pas perdre sa forme physique.

