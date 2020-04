Le ministère de la Santé met en œuvre l’application mobile COVID-19MX

Mexico – Le ministère de la Santé (SSa) a publié son application mobile Covid-19MX – qui est déjà disponible pour les appareils Android– à travers lequel le gouvernement fédéral espère guider et communiquer avec le public sur le coronavirus.

L’outil développé par la Direction générale des technologies de l’information de la dépendance a été libéré par le directeur général de la promotion de la santé, Ricardo Cortés Alcalá, pour renforcer les connaissances sur le Covid-19.

Cela peut vous intéresser: Santé mènera des essais cliniques pour affronter le Covid-19

Selon le chirurgien, L’application mobile a les fonctions suivantes:

Faciliter l’échange d’informations validées et scientifiquement étayées entre les citoyens et les autorités et Informer les citoyens sur la prise de décision sur l’épidémie

Le champ d’application devrait couvrir l’existence actuelle ou antérieure de symptômes associés aux maladies respiratoires et Il sert de base pour générer des groupes de soins spécifiques sur la base des données d’enregistrement des citoyens, ainsi que des campagnes de communication qui ciblent les groupes vulnérables.

L’application se est disponible sur Android à ce lien et dans les prochains jours pour iOS; la couverture sera nationale grâce à une structure multi-rapportsDe plus, le même numéro de cellule peut servir à enregistrer différents profils et la manifestation de symptômes.

Cortés Alcalá a appelé les Mexicains pour le télécharger et donner des commentaires aux développeurs pour l’améliorer avec l’utilisation: “Toutes les informations sont pour vous et se refléteront dans de meilleures décisions du ministère de la Santé”, a-t-il conclu.

Exclure Ssa de faire des tests rapides

Pour sa part et dans ce cadre le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López Gatell, a précisé qu’il n’y avait pas de tests rapides compétents pour détecter le COVID-19.

Il y a des informations qui ne sont pas correctes. Il a été dit dans les réseaux et les médias que l’Allemagne utilisait des tests rapides, la conséquence aurait été un contrôle de la pandémie.

La pression était forte. Il se demandait pourquoi le Mexique n’utilisait pas de tests rapides. Nous avons décidé d’établir des contacts avec les autorités allemandes.

Nous parlons avec l’Institut Robert Koch en Allemagne, a déclaré le responsable du Palais national.

“Le réalisateur nous a vérifié que l’Allemagne n’utilise pas de tests rapides. Il nous a dit que l’Allemagne n’avait aucun test rapide reconnu comme utile “, a-t-il ajouté.

Le fonctionnaire fédéral Il a ajouté que les autorités et les experts des États-Unis et du Canada ont également été consultés. Dans aucun des deux pays, aucun test rapide n’a été accrédité.

Aujourd’hui déjà Il y a 37 victimes du virus originaire de Wuhan, en Chine.

En outre, dans Mille 378 cas ont été confirmés dans le pays, 3 827 suspects font l’objet d’une enquête et 7 073 ont été rejetés.

ARH