Le ministère de la Santé rapporte qu’il y a 316 cas de coronavirus

Toluca.- Avec une coupure à ce jour, le ministère de la Santé de l’État du Mexique rapporte que 35 personnes ont été testées positives pour COVID-19, il y a 42 cas suspects et 144 tests ont été négatifs pour la maladie.

En ce qui concerne les 35 personnes touchées, une a été libérée, sept sont hospitalisées, déclarées stables et 27 sont isolées à domicile. Tous les cas sont liés à l’importation.

Par conséquent, le chef de l’agence, Gabriel O´Shea Cuevas souligne qu’un travail coordonné est maintenu entre l’ensemble du secteur de la santé, mais l’essentiel est la participation de la société et avant le début, ce lundi, de la fête nationale de Sana Distancia, exhorte les Mexicains à se conformer aux recommandations.

Il souligne qu’il est important que les familles restent à la maison, limitant les déplacements dans les lieux publics, car l’objectif de suspendre temporairement les activités non essentielles est de prévenir la propagation de cette maladie.

Un point fondamental est la protection des personnes atteintes de maladies dégénératives chroniques et des personnes âgées, pour laquelle le secrétaire d’État à la Santé les exhorte à leur fournir le soutien nécessaire, en cas de visite, pour éviter tout contact direct et ne pas agiter, embrasser ou embrasser. , gardez une distance de 1,5 mètre et aidez-les à acheter leur nourriture et leurs fournitures.

De même, il demande à la population de maintenir des instructions d’hygiène telles que se laver les mains constamment, adopter un éternuement, ne pas toucher les yeux, le nez ou la bouche, et si elle présente des symptômes d’infections respiratoires, appeler le numéro 800900 32 00 pour obtenir des conseils et pour avoir des informations fiables, il suffit de consulter les réseaux sociaux officiels des secrétaires fédéraux et d’État à la santé.