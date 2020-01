«Le ministère du Temps», «Bones» et «Vikings»

Pour accueillir février, Captain Offers a dressé une liste des meilleures offres sur le merchandising, le DVD et la technologie. Comme ça Vous pouvez retrouver la troisième saison de ‘The Ministry of Time’, pour vous souvenir de tout ce qui s’est passé avant la première de la quatrième partieou un téléviseur Samsung de 50 pouces au meilleur prix. N’arrêtez pas de lire et connaissez toutes les offres de la semaine.

– Tasse ‘Vikings’: Maintenant que la fin de «Vikings», la série historique créée par Michael Hirst, arrive, vous devez vous souvenir de l’une des fictions les plus réussies de ces dernières années. Cette coupe vous rappellera chaque matin les incroyables aventures de Ragnar Lothbrok, Lagertha et leurs enfants dans leur envie d’explorer les territoires à l’ouest de la Scandinavie.

Acheter: 9.59 euros

«Vikings» et télévision

– Téléviseur Samsung 50 pouces: Si vous envisagiez de renouveler votre téléviseur, ce téléviseur intelligent Samsung de 50 pouces est l’option parfaite. Avec une résolution 4K UHD, un processeur 4K, Apple TV et compatible Alexa, il a tout ce dont vous avez besoin pour profiter de vos séries, émissions et films préférés depuis le salon.

Acheter: 479 euros

– Funko Jon Snow («Game of Thrones»): Jon Snow (Kit Harington) est sans aucun doute l’un des personnages qui suscitent le plus de sentiments mitigés: beaucoup l’aiment pour sa gentillesse et son destin compliqué; mais beaucoup d’autres le détestent pour avoir mis fin aux aspirations au trône de ce qu’ils considèrent comme la reine légitime de Westeros, Daenerys (Emilia Clarke). Si vous faites partie de ceux qui l’aiment inconditionnellement et que vous aimez «Game of Thrones», vous devez obtenir ce funko.

Acheter: 11,98 euros

«Game of Thrones» et appareil photo

– Appareil photo instantané Fujifilm: Nous voulons tous avoir les meilleures photos des moments que nous ne voulons pas effacer de notre mémoire. Pour les imprimer instantanément, procurez-vous cet appareil photo instantané de Fujifilm, qui possède également un miroir pour les selfies et un objectif d’approche macro.

Acheter: 59,90 euros

– «Le ministère du temps» (troisième saison): TVE prépare déjà la quatrième saison de l’une de ses séries les plus applaudies par la critique et appréciée du public: «The Ministry of Time». Si vous voulez vous rappeler les intrigues dans lesquelles la patrouille a été immergée dans la troisième saison avant la première attendue du nouveau lot d’épisodes, c’est l’occasion idéale.

Acheter: DVD: 30,70 euros / Blu-Ray: 30,31 euros

«Le ministère du Temps» et lecteur DVD

– Lecteur DVD Sony: Ce lecteur DVD noir de Sony peut lire toutes sortes de disques, DVD ou CD multi-formats et vous permet de choisir entre une lecture rapide ou lente. N’y pensez plus et saisissez-le pour pouvoir profiter de votre vaste collection de DVD dans le confort de votre foyer.

Acheter: 35,38 euros

– ‘Bones’ (Série complète): Dans ‘Bones’, l’anthropologue légiste Temperance Brennan (Emily Deschanel) possède la capacité extraordinaire de déchiffrer les clés cachées dans les corps des victimes assassinées et dont les corps sont méconnaissables. Pour résoudre les cas, il travaille aux côtés du sceptique homicide du FBI, Seeley Booth (David Boreanaz).

Achat: DVD – 119,41 euros

«Bones» et écouteurs

– Casque Panasonic: Les écouteurs sont un élément essentiel pour le moment, car ils vous permettent d’écouter de la musique tout en marchant ou en regardant vos séries préférées dans les transports publics sans déranger personne et avec la meilleure qualité sonore. Ces Panasonic de couleur blanche ont un microphone intégré, vous pouvez donc également parler au téléphone.

Acheter: 9,99 euros

– ’24’ (Série complète): ’24’ est l’une des séries policières les plus réussies de l’histoire de la télévision et accumule une vaste collection de récompenses, dont la meilleure série dramatique des Golden Globes 2003 et la meilleure Série dramatique aux Emmy Awards 2006. Si vous aimez le genre, cette fiction est un must sur votre liste.

Achat: DVD – 87,45 euros

’24’ et caméra vidéo

– Caméra vidéo Sony: Cette caméra vidéo Sony noire est l’outil parfait pour enregistrer les moments les plus importants et savoir que vous pouvez le faire avec la meilleure qualité. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, il possède un zoom d’image net de 54x et une stabilisation d’image SteadyShot.

Acheter: 170,95 euros

