«Le ministère du Temps» signe Manuela Vellés pour sa quatrième saison

Les portes du ministère le plus connu du petit écran sont sur le point de s’ouvrir. La télévision espagnole a déjà commencé la campagne de promotion de la quatrième saison de «Le ministère du temps», la production réussie de RTVE en collaboration avec Globomedia et Onza Entertainment. Dans ce lot, la fiction sera dirigée par Javier Olivares et Marc Vigil et mettra en vedette des scripts de Jordi Calafí, Isabel Sánchez, Daniel Corpas, Carolina González et Pablo Lara. Cette équipe tentera de ramener la série à ses origines dans cette nouvelle saison qui mettra en vedette le retour de tous ses patrouilleurs les plus importants et qui Il intégrera également de nouveaux visages dans son équipe comme celui de l’interprète Manuela Vellés.

Manuela Vellés

La nouvelle a été donnée par Javier Olivares lui-même à Hors série. Cela explique que Vellés sera dans la peau d’une nouvelle voiture de patrouille qui rejoindra l’équipe et cela nous montrera un nouveau profil d’aventurier au sein de l’équipe. “Elle est précaire, timide, très intelligente, mais toujours hésitante, pour donner une autre image différente. Est un personnage qui est sauvé d’un passé compliqué“, explique le showrunner de” The Ministry of Time “. De cette façon, ce nouveau membre de l’équipe s’éloignera du rôle de Lola Mendienta (Macarena García) ou Amelia (Aura Garrido), deux femmes beaucoup plus déterminées, courageuses et guerriers Comment porteront-ils l’arrivée de ce nouveau partenaire? Y aura-t-il une union entre les personnages? Ce sont des inconnues qui seront résolues tout au long du quatrième lot d’épisodes que TVE diffusera dans quelques semaines.

Avec ce rôle, Vellés continue d’ajouter des projets à sa longue carrière qui a commencé il y a des années dans des fictions telles que «Amar es para siempre», «La chica de hoy» ou «La Señora». Tout au long de cette période, nous l’avons également vu dans d’autres projets de fiction nationaux tels que ‘Hispania, la légende’ et ‘Velvet’ d’Antena 3 ou ‘Alta Mar’ de la plateforme de streaming Netflix. Maintenant, il rejoint “ The Ministry of Time ” et le fait avec un rôle important qui marque peut-être le sort des autres personnages qui composent la patrouille la plus connue du petit écran.

Nouveau rôle pour Irene Larra

Dans le même milieu, Javier Olivares parle également du nouveau rôle que le personnage d’Irene Larra aura dans la quatrième saison. Au cours des trois premières saisons diffusées sur le réseau public, il s’est généralement éloigné de l’action et, bien que nous l’ayons vu se battre à plusieurs reprises, son plus grand poids était au sein du ministère lui-même. Eh bien, ce sera au quatrième tour où il deviendra une véritable voiture de patrouille. “Il grandit beaucoup dans ce sens … il se trouve que c’est une femme d’action. Je pense qu’elle l’a demandé”, explique Olivares, qui est clair que ce plus grand poids de son caractère était nécessaire. “À un moment donné, quand j’ai vu sur qui je pouvais compter, j’ai préféré utiliser le personnel de l’écurie car il semble merveilleux et car il me semble que Cayetana Guillén Cuervo, pour moi, est dans le rôle de sa vie. Je pense qu’elle le croit aussi, Dieu merci », ajoute-t-il.

.