Le Mobile World Congress 2020 annulé par le coronavirus

Depuis quelques jours, la rumeur disait que le MWC 2020 (Mobile World Congress) pourrait être annulé en raison de l’épidémie du virus de Wuhan, mieux connu sous le nom de coronavirus. Il y a quelques minutes, John Hoffman, PDG de la GSMA, a confirmé qu’il était “impossible” d’organiser l’événement à Barcelone, rapporte Bloomberg.

Hoffman explique:

«Dans le respect de l’environnement sûr et sain de Barcelone et du pays hôte, la GSMA a annulé le MWC de Barcelone 2020 parce que la préoccupation mondiale pour l’épidémie de coronavirus, le souci des voyages et d’autres circonstances, rendent impossible la GSMA célébrer l’événement ».

La résolution du comité d’organisation a été décidée après que des sociétés comme LG, Ericsson, Nvidia, Intel, Vivo, Sony, Amazon et NTT Docomo annonceront leurs annulations dans le cadre de l’événement, uniquement pour que plus tard Nokia, MediaTek, Cisco, BT et d’autres sociétés Ils annuleront également votre présence.

La GSMA, la société responsable de l’organisation de la CMM, a émis la déclaration suivante:

«Depuis la première édition du Mobile World Congress à Barcelone en 2006, la GSMA a réuni l’industrie, les gouvernements, les ministres, les décideurs, les opérateurs et les leaders de l’industrie à travers l’écosystème.

Compte tenu de la sécurité et de la santé de l’environnement de Barcelone et du pays hôte, la GSMA a annulé le MWC Barcelona 2020 parce que l’inquiétude mondiale concernant l’épidémie de coronavirus, l’inquiétude concernant les voyages et d’autres circonstances empêchent la GSMA de célébrer l’événement

Les représentants de la ville hôte respectent et comprennent cette décision.

La GSMA et les représentants de la ville hôte continueront de travailler à l’unisson et de se soutenir mutuellement pour le MWC Barcelona 2021 et les éditions futures.

Nos sympathies en ce moment vont à ceux qui sont touchés en Chine et dans le monde. »

Et voici comment vous écrivez un chapitre noir dans le salon technologique le plus important au monde.

.