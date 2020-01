Le mod Resident Evil 2 échange Claire contre le Ciri de The Witcher 3

Celui-ci a pris un peu plus de temps que prévu.

Avec Resident Evil 2 étant l’un (sinon le) le jeu le plus modded de la génération actuelle et The Witcher étant, bien, quelque chose d’un phénomène grâce au nouveau spectacle à succès de Netflix, ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que les deux soient mariés officieusement. Grâce aux efforts d’un Hack Ferrari sur YouTube, le modder a révélé son propre ajout au remake bien-aimé de Capcom sous la forme d’un nouveau changement de vêtements (et de peau) pour Claire Redfield.

Plutôt que d’utiliser la ressemblance de Freya Allan de la série d’action en direct susmentionnée, Hack Ferrari a choisi d’utiliser la version CD Projekt de la salle Geralt de The Witcher 3. Découvrez le mod étonnamment de haute qualité pour vous-même via la galerie ci-dessous.

Malheureusement, l’épée lancée sur le dos de Ciri est purement cosmétique dans ce mod particulier, bien que vous puissiez toujours rire avec vous-même en tant que personnage fantastique en tondant les vagues des morts-vivants avec des armes automatiques. Pas du tout thématique, bien sûr, mais parfaitement conforme à la nature badass de la princesse Cintran, à tout le moins.

Ciri est le dernier d’une longue lignée de mods conçus par des fans pour Resident Evil 2, avec des goûts de Jason Voorhees, Thomas the Tank Engine et même Grand Theft Auto: Big Smoke de San Andreas ayant déjà apparu comme skins alternatifs pour Mr X, avec beaucoup d’autres sans doute à venir, sans une certaine suite sur le horizon. Resident Evil 3 sort le 3 avril pour Xbox One, PlayStation 4 et PC et marque le retour du méchant emblématique Nemesis. Tout comme son prédécesseur génétiquement inférieur, les fans peuvent s’attendre à un nombre presque illimité de mods pour que l’arme biologique commence à faire le tour peu de temps après le lancement.

En ce qui concerne la franchise The Witcher, les fans peuvent attendre un certain temps pour un suivi de The Witcher 3, car CD Projekt a récemment confirmé qu’aucune nouvelle entrée n’était actuellement en développement.