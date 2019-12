Le mode Horde arrive dans «World War Z» dans la dernière mise à jour

Sabre Interactive a rempli une fonctionnalité très demandée dans le cadre de sa nouvelle mise à jour pour World War Z: un nouveau mode Horde. Le mode Horde Z (oui, c'est son nom) a des joueurs formant une équipe de quatre, puis affrontant des vagues d'ennemis de plus en plus difficiles. Plus ils survivent longtemps, plus les récompenses offertes sont grandes. Entre les rounds, les joueurs ont la possibilité d'améliorer leur puissance de feu et leurs défenses, ainsi que de récupérer des ramassages gratuits comme des armes lourdes et des kits médicaux.

En plus du mode Horde, un nouveau zombie appelé The Bomber a été ajouté au jeu. Ce nouveau zombie laisse tomber un explosif lorsqu'il est abattu, laissant aux joueurs quelques secondes pour le désarmer. De plus, de nouveaux skins d'armes premium ont également été ajoutés, qui sont gratuits pour ceux qui ont acheté le Season Pass.

Pour l'avenir, Sabre Interactive a également annoncé que le jeu croisé PvE, ainsi que les nouveaux produits cosmétiques, seront déplacés vers l'année prochaine pour garantir que toutes les versions respectent les normes du développeur. Cette mise à jour servira de mise à jour finale de la saison 2. Ce sera entièrement gratuit, ainsi que de nouveaux produits cosmétiques pour les joueurs.

