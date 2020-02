Le mode sombre de WhatsApp sur iOS est désormais disponible en version bêta

Le mode sombre souhaité de WhatApp se rapproche, et bien que l’on ne sache pas encore à quelle période de l’année il arrivera officiellement, cette fonctionnalité tant attendue – qui obscurcit les interfaces des applications – est déjà disponible dans les versions d’essai du application Il y a quelques semaines, le mode sombre de WhatsApp a commencé à être déployé sur Android (et que les utilisateurs peuvent passer par la version bêta 2.20.13). Cependant, nous nous demandions quand – bon sang! – les appareils iOS auraient la possibilité d’activer la fonction … et apparemment, ils n’auront pas à attendre longtemps. Mais oui, il faut dire qu’il ne sera pas accessible à tous. Pour l’instant.

Selon WABetaInfo, la nouvelle version bêta de WhatsApp d’iOS peut être activée dans les 10 jours:

“Le thème sombre a été implémenté pour une petite partie des bêta-testeurs iOS dans une version préliminaire, qui Il sera mis en œuvre pour tout le monde dans les 10 jours. Malheureusement, certaines versions de WhatsApp pour iOS et Android ne sont pas immédiatement disponibles pour tout le monde, et nous devons attendre. »

Cela signifie que dans les prochains jours, mais uniquement pour les utilisateurs iOS abonnés au programme de test d’Apple via TestFlight, Vous pouvez activer la version sombre dans l’application WhatsApp très bientôt. TestFlight, une application que vous pouvez télécharger sur l’App Store Il permet à un petit groupe d’utilisateurs de tester les versions préliminaires des actualités WhatsApp bien avant leur mise en œuvre officielle.

Cependant, le programme est désormais fermé. Les mortels doivent donc attendre la sortie de la mise à jour officielle. Certaines des nouvelles fonctionnalités incluses dans la version la plus récente d’iOS 13 dans WhatsApp sont le mode d’enregistrement des données.

.