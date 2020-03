Le mois dans les films Netflix: février 2020

Christopher Meir de Netflix Original Movies Review est de retour avec un récapitulatif des sorties de films originales de Netflix en février.

Après un mois relativement calme en janvier, Netflix a sorti un total de quatorze films en février (sur le marché américain). Dans le secteur du cinéma traditionnel, janvier est un dépotoir pour tous les films qui ne sont pas assez bons pour sortir à Noël et ce dumping se poursuit généralement en février, à l’exception des films destinés à être visionnés autour de la Saint-Valentin.

Beaucoup de films d’amour au choix

Malgré toutes ses postures de perturbateur de l’ancienne façon de faire, les stratégies de sortie de Netflix pour ses films américains suivent en grande partie ce schéma à l’ancienne. Le point culminant des Fêtes cette année a été sans aucun doute la suite très attendue de Tous les garçons que j’ai aimés avant, P.S. I Still Love You, qui possédait entre autres un titre encore plus long que l’original. Cet original, comme nous le savons tous maintenant, était le plus grand succès de rom de com pour adolescents de Netflix à ce jour. Sa suite a fait ce que beaucoup de suites font: elle a réuni tous nos personnages préférés et a essentiellement trouvé des moyens de raconter exactement la même histoire. C’est ainsi que Kravinsky et Lara Jean sont tombés amoureux à nouveau, même si je n’ai jamais vraiment compris pourquoi ils devaient se séparer en premier lieu. J’étais en quelque sorte «meh» sur le film dans son ensemble, mais la base de fans de la franchise semble assez satisfaite et Netflix avait déjà promis le troisième film, donc il y a plus de Lara Jean en route.

Netflix a emballé cette comédie romantique pour ados douce et optimiste avec une histoire plus morose de romance pour adolescents condamnée dans All the Bright Places. Bien que ce film présente plus que sa juste part de clichés chez les adolescents et un traitement problématique du suicide chez les adolescents, il présente néanmoins une excellente paire de pistes dans Justice Smith et Elle Fanning. Ces deux sont les vrais «endroits lumineux» dans une histoire qui autrement aurait pu être aussi sombre et morne que son décor de l’Indiana.

Les romcoms et les histoires pour adolescents se poursuivent dans la section internationale ci-dessous, mais il convient également de souligner les efforts du film familial de Netflix ce mois-ci, tous deux liés à des franchises bien connues. L’un d’eux était un nouveau film Pokémon, Mewtwo Strikes Back – Evolution, qui a reçu des critiques mitigées. (N’étant pas un grand fan de la franchise, je suis réticent à me lancer sur ce sujet moi-même.) L’autre était le plus récent film d’Aardman Animations et de leur franchise Shaun the Sheep, ce film intitulé Shaun the Sheep: Farmageddon. Bien que n’étant pas tout à fait au niveau du premier film de la série, il s’agit néanmoins d’une aventure de slapstick extrêmement agréable dans laquelle un nouvel étranger mignon rejoint le casting d’animaux de ferme adorables et espiègles. Le seul inconvénient de ce film est qu’il n’est disponible que dans certains territoires sur Netflix, mais si vous vivez aux États-Unis ou en Amérique latine, c’est celui à vérifier à coup sûr.

Le dépotoir annuel de février frappe à nouveau

C’est lorsque nous arrivons aux ouvertures plus haut de gamme de Netflix destinées aux adultes que nous nous rappelons que février est au moins en partie un dépotoir. Avec très peu de publicité, la société a abandonné The Coldest Game, un prétendu drame d’espionnage et d’échecs se déroulant pendant la guerre froide. Le film est en fait une production polonaise, mais il a été réalisé en anglais, donnant lieu à un script mal écrit qui complète en quelque sorte parfaitement la sensation de contrefaçon bon marché qui imprègne le reste du film, un film qui n’a pas pu être sauvé par les efforts de Sinner star Bill Pullman.

Un autre raté à peine promu par Netflix était The Last Thing He Wanted, un thriller épouvantablement mauvais de la période réalisé par Dee Rees (de la renommée de Mudbound) et qui présentait une distribution de premier plan, dont Anne Hathaway et Ben Affleck. D’une certaine manière, ces éléments se sont combinés pour former ce qui pour moi était le pire film du mois, un film qui manquait à peu près tous les aspects de la forme d’art. Netflix a semblé voir celui-ci arriver lorsque le film a reçu de mauvaises critiques à Sundance. Dans la perspective de sa sortie sur le service, Last Thing est curieusement sous-promu et n’est même pas venu dans la publicité “venant sur Netflix” pour le mois.

Une autre déception a été Horse Girl, un véhicule vedette d’Alison Brie qui ne démarre jamais vraiment. Comme The Last Thing, le film a été présenté en première à Sundance et a rapidement été diffusé au service. Le film a en son cœur deux choses qui n’ont pas eu pour Last Thing: une grande star en son centre et une certaine ambition artistique. Malheureusement, les talents d’acteur de Brie n’ont pas pu surmonter l’incapacité du réalisateur Jeff Baena à trouver un moyen créatif de représenter la folie ou de se soucier du personnage de Brie.

Communiqués non anglophones

Si vous êtes à la recherche d’une comédie romantique, le meilleur de moi ce mois-ci n’était pas To All the Boys 2 mais plutôt le film allemand Isi & Ossi, qui se trouve être également le premier film que Netflix a fait à partir de zéro dans ce pays. Sans s’éloigner pour autant des clichés du genre – Isi est une riche, mais une fille malheureuse et Ossi est un pauvre garçon avec un bon cœur, vous savez où ça va – le film fait néanmoins bien la formule. De plus, il a un grand duo central dans Lisa Vicari (qui apparaît également dans Dark) et Dennis Mojen, qui ont une excellente chimie ensemble et de bonnes côtelettes.

Le film indien Yeh Ballet tente également de donner vie aux clichés du cinéma pour les jeunes, en utilisant cette fois le genre du film de danse et deux garçons des échelons inférieurs de la classe de Mumbai et des hiérarchies religieuses. Le film a son cœur au bon endroit, essayant de montrer l’espoir dans les circonstances les plus sombres et essayant de fournir un message opportun d’acceptation religieuse en Inde, mais il ne peut jamais cesser de ressembler à une mauvaise imitation de Billy Elliot. Et un autre problème majeur est que Julian Sands est tout simplement inaccessible en tant que figure du sauveur blanc du film.

Netflix a sorti deux films espagnols qui, par coïncidence ou non, traitaient différemment de l’héritage de la guerre civile du pays. Le premier d’entre eux a été la guerre (silencieuse), qui a essayé d’utiliser ses lieux sauvages reculés et son décor des années 40 pour créer quelque chose qui ressemble à un occidental. Malheureusement, le script ne se réunit jamais et une grande partie de l’action est assez pauvre et finalement pas très intéressante. La tranchée sans fin, en revanche, utilise une histoire claustrophobe d’un homme forcé de rester caché dans sa propre maison pendant plus de trente ans après la guerre comme métaphore des souffrances du pays sous les tensions qui ont marqué les années de la dictature de Franco. C’est aussi un film très bien joué, plein de suspense et véritablement épique, qui a reçu à juste titre un certain nombre de nominations aux prix Goya espagnols cette année.

Parmi les autres films sortis par Netflix ce mois-ci, citons le succès de l’art et essai allemand (sur sa sortie en salle) System Crasher (un autre film sombre sur le thème des jeunes) et la comédie mexicaine Grandma’s Wedding, qui est la dernière d’une franchise de comédie locale.

Documentaire

Le seul long métrage documentaire sorti ce mois-ci était The Road to Roma, qui est essentiellement un DVD supplémentaire destiné à promouvoir la sortie de Criterion du film de Cuarón.

Récompenses mensuelles

Meilleur film: Shaun le mouton: Farmageddon

Pire film et plus grande déception: La dernière chose qu’il voulait

Gemme cachée: La tranchée sans fin

Quel a été votre film Netflix Original préféré en février? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!