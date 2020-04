Le Mois de la Terre Disney + Collection disponible dès maintenant

Avec Avril étant le “Mois de la Terre”, Disney a lancé une nouvelle collection remplie de grands documentaires de National Geographic et de beaux films de DisneyNature. Remarque – Tous ces titres ne seront pas disponibles dans chaque région.

Voici un aperçu de ce qui est inclus dans la collection «Mois de la Terre»:

Chats Africains

African Cats capture l’amour, l’humour et la détermination de la vie réelle des rois majestueux de la savane. L’histoire met en vedette Mara, un lionceau attachant qui s’efforce de grandir avec la force, l’esprit et la sagesse de sa mère; Sita, un guépard intrépide et mère célibataire de cinq nouveau-nés espiègles; et Fang, un fier chef de la fierté qui doit défendre sa famille contre un lion une fois banni.

Chimpanzé

Un documentaire sur la nature centré sur une famille de chimpanzés vivant en Côte d’Ivoire et dans les forêts tropicales ougandaises.

Ours

Les cinéastes Alastair Fothergill et Keith Scholey racontent une année dans la vie d’un ours brun d’Alaska nommé Sky et ses petits, Scout et Amber. Leur saga commence alors que les ours sortent de l’hibernation à la fin de l’hiver. Au fil du temps, la famille des ours doit travailler ensemble pour trouver de la nourriture et rester à l’abri des autres prédateurs, en particulier des autres ours. Bien que leur monde soit passionnant, il est également risqué et la survie des oursons dépend de l’unité familiale.

Né en Chine

En s’aventurant dans les contrées sauvages de la Chine, «Born in China» capture des moments intimes avec un ours panda et son petit en pleine croissance, un jeune singe doré qui se sent déplacé par sa petite sœur et une mère léopard des neiges qui peine à élever ses deux petits.

Aile cramoisie

Dans la région reculée et oubliée du lac Natron, dans le nord de la Tanzanie, un des derniers grands mystères de la nature se dévoile: la naissance, la vie et la mort d’un million de flamants roses.

Royaume des singes

Un singe nouveau-né et sa mère luttent pour survivre dans la hiérarchie sociale compétitive de la troupe du Temple, un groupe dynamique de singes qui vivent dans des ruines antiques trouvées au fond des jungles légendaires d’Asie du Sud.

Ailes de la vie

Une belle histoire d’amour en danger. Notre avenir dépend d’une incroyable histoire d’amour entre les fleurs et la faune composée d’abeilles, de papillons, d’oiseaux et de chauves-souris, qui permettent à ces espèces de se reproduire. Délicates et gracieuses, les fleurs ne se contentent pas d’être le symbole ultime de la beauté. Au contraire, leurs couleurs vibrantes et leurs saveurs exotiques sont autant de merveilles qui attirent les pollinisateurs et ivres de désir. Tous ces animaux sont impliqués dans une danse complexe de séduction sur laquelle un tiers de nos cultures, une danse sans laquelle nous pourrions survivre… Pollen présente les héros méconnus de la chaîne alimentaire mondiale. Leurs mondes fantastiques sont pleins d’histoires, de drame et de beauté. Alors qu’elle est fragile et menacée, essentielle pour l’équilibre de la planète, elle devrait désormais se protéger activement.



Parcs nationaux américains

Un voyage épique des geysers de Yellowstone à la côte sauvage du Pacifique de la péninsule olympique, du désert chaud de Saguaro aux portes glacées de l’Arctique, de la mer d’herbe subtropicale des Everglades aux sommets de Yosemite et de renommée mondiale des Smoky Mountains mystiques à la plus grande gorge de la Terre: le Grand Canyon.

Yellowstone sauvage

Yellowstone défie chaque animal qui vit dans ce désert des Rocheuses; en été, il les met en lutte les uns contre les autres pour la nourriture, les territoires et les compagnons, en hiver, il les oblige à lutter pour leur survie.

L’inondation

Entouré par le désert impitoyable du Kalahari, le delta de l’Okavango est une oasis luxuriante et vibrante qui vibre de vie chaque année alors que la grande inondation rajeunit la terre avec le retour de l’eau. Découvrez comment des animaux incroyables – comme des léopards, des éléphants, des lions, des hippopotames et plus – s’adaptent à ce paysage imprévisible et changeant. Lorsque les terres sont inondées, le delta de l’Okavango est à la fois un sanctuaire et un piège, donnant et prenant la vie dans une égale mesure. Puis, comme un écosystème vivant et respirant, les eaux se retirent rapidement et la vie devient une chose: la survie. Le sort des dizaines de milliers d’animaux qui vivent dans ce lieu de drame naturel spectaculaire est en jeu.

JEANNE

S’appuyant sur des images inédites qui ont été cachées dans les archives du National Geographic, le réalisateur Brett Morgen raconte l’histoire de Jane Goodall, une femme dont la recherche sur les chimpanzés a révolutionné notre compréhension du monde naturel.

Avant le déluge

Un regard sur la façon dont le changement climatique affecte notre environnement et sur ce que la société peut faire pour empêcher la disparition des espèces, des écosystèmes et des communautés indigènes menacées à travers la planète.

Planète des oiseaux

Les oiseaux sont les seuls animaux que l’on puisse trouver sur les sept continents. Il y a des oiseaux qui tuent, des oiseaux qui sautent, dansent, hurlent et vibrent.

Sea of ​​Hope: trésors sous-marins américains

Suivez la légende des océans Sylvia Earle, le célèbre photographe sous-marin du National Geographic Brian Skerry, l’écrivain Max Kennedy et leur équipage d’adolescents aquanautes dans une quête d’un an pour déployer la science et la photographie afin d’inspirer le président Obama à établir de nouveaux parcs bleus pour protéger les habitats essentiels à travers un invisible Wilderness américain.

Royaume du loup blanc

Ronan Donovan, notre guide expert et photographe du National Geographic, emmène le public dans une exploration intime de l’Arctique pendant la journée sans fin des mois d’été, donnant un aperçu de l’abondance inattendue du “ Jardin de l’Arctique ” dans Wolf Valley alors qu’il tente à intégrer avec un pack famille de loups.

Lions grimpeurs

Au cœur de l’Ouganda, il y a des fiertés de lions qui passent une grande partie de leur vie dans les arbres – un comportement rare et mystérieux vu dans peu d’autres endroits en Afrique – et on sait peu de raisons pour lesquelles ils le font. Le biologiste des grands félins Alexander Braczkowski entreprend d’étudier ces lions et son voyage prend une tournure émotionnelle inattendue.

Planète hostile

Ce documentaire en six parties attire l’attention sur les récits les plus extraordinaires – presque surnaturels – d’animaux qui se sont adaptés aux boules de courbe évolutionnaires les plus cruelles.

Russie sauvage

Grâce à un accès sans précédent, nous présentons le spectacle qu’est la Russie sauvage. D’Est en Ouest, en passant par les montagnes, les volcans, les déserts, les lacs et la glace arctique, cette série en six parties à couper le souffle utilise une cinématographie époustouflante pour tracer les merveilles naturelles éblouissantes de ce vaste pays.

One Strange Rock

Un voyage époustouflant et passionnant explorant la fragilité et l’émerveillement de la planète Terre, l’un des endroits les plus particuliers et uniques de l’univers entier, rendu à la vie par les seules personnes à l’avoir laissé derrière – les astronautes les plus connus et les plus éminents du monde .

Géants du bleu profond

Des géants préhistoriques parcourent les océans du monde. Allez sous la surface de la mer pour un regard extraordinaire et écoutez ces créatures majestueuses, alors que nous explorons leur comportement social et leurs stratégies de chasse.

Royaume de la baleine bleue

Soutenus par la National Geographic Society, les éminents scientifiques mondiaux du rorqual bleu se lancent dans une mission révolutionnaire: ils vont trouver, identifier et étiqueter les rorquals bleus de Californie, utiliser les échantillons d’ADN pour confirmer le sexe de chaque baleine, puis rejoindre les créatures massives ” superbe migration lorsqu’ils se rassemblent dans une chimère connue sous le nom de Costa Rica Dome

De grandes migrations

Great Migrations est une mini-série télévisée documentaire sur la nature en sept épisodes diffusée sur la chaîne National Geographic, mettant en vedette les grandes migrations d’animaux à travers le monde. L’émission en sept parties est le plus grand événement de programmation dans les dix ans d’histoire de la chaîne et fait partie de la plus grande initiative multiplateforme depuis la fondation de la National Geographic Society.

Earth Live

Observez la plus grande faune de la terre, filmée par les plus grands cinéastes de la faune du monde, dans une spectaculaire émission spéciale de 2 heures initialement diffusée sur National Geographic, le dimanche 9 juillet 2017. Animée par l’actrice primée Jane Lynch et la personnalité de la télévision primée Phil Keoghan, Earth Live permet aux téléspectateurs d’accéder à des lieux clés sur six continents – de l’Amérique du Sud à l’Asie et partout ailleurs – alors que des cinéastes de renommée mondiale utilisent une technologie de pointe pour présenter un certain nombre de premières sur la faune. Et, pour la première fois, les téléspectateurs regarderont la faune en direct éclairée uniquement par la lune, en couleur, via la nouvelle technologie de caméra à faible luminosité.

Séduction ailée: oiseaux de paradis

Tim Laman, photographe du National Geographic et ornithologue Ed Scholes, s’est rendu dans certaines des jungles les plus reculées du monde à la recherche d’observer et de photographier les 39 espèces d’oiseaux tropicaux. Ce groupe particulier d’oiseaux est intitulé «Oiseaux de paradis» et peut être trouvé dans certains des derniers endroits vraiment sauvages de Nouvelle-Guinée.

Dans le Grand Canyon

Deux journalistes traversent le Grand Canyon à pied, espérant que cette promenade de 750 miles les aidera à mieux comprendre l’un des paysages les plus vénérés de l’Amérique et les menaces sur le point de le modifier à jamais.

Qu’allez-vous regarder sur Disney + ce mois de la Terre?

