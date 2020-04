Le moment où Dennis Rodman a «échappé à la drogue» grâce au basket-ball

Dans le monde du basket-ball, il y a des histoires sans fin qui sont rarement racontées. L’un d’eux a été révélé dans «La dernière danse», le documentaire sur la carrière de Michael Jordan, où l’un des grands protagonistes de la «vieille» Chicago Bulls il a été Dennis Rodman, un joueur qui croyait avoir tout perdu dans sa jeunesse mais qui a trouvé le basket dans un refuge pour ne pas tomber dans la drogue. Voici son histoire.

Dennis Rodman sans aucun doute, il est l’un des joueurs les plus durs et les plus aguerris qui a joué dans le NBA dans les années 80. Il n’en a pas été ainsi à ses débuts sport amateur, il a été formé lorsqu’il a été choisi par le Detroit Pistons et malgré une étape très difficile à domicile, il a toujours su prendre de l’avance.

Les nés en Nouveau pull a traversé un moment critique à 18 ans et c’est que cet homme a dit qu’il n’avait jamais eu son père bien les a abandonnés il y a longtemps, fait qui a généré de l’intimidation pendant longtemps et que même s’il a essayé d’ignorer les insultes et les délits, c’était parfois inévitable.

Sa mère, qui conduisait des bus, l’a expulsé de sa maison à cet âge, parce qu’elle était trop en colère que Dennis Rodman il n’a rien fait ni contribué à la maison, alors c’est là qu’il a pensé que tout était perdu. J’ai erré dans les rues Il essayait de donner une direction à sa vie et il pouvait tomber dans la drogue, car à cette époque, c’était une voie d’évasion très «accessible», mais le basket-ball l’a sauvé.

«Ma mère conduisait des autobus scolaires et elle en avait assez de moi. J’ai passé deux ans dans la rue à trébucher, à dormir où je pouvais, dans le jardin de mes amis … n’importe où. Il aurait pu être un trafiquant, mais non, il n’a vu que ceux qui l’étaient. Il aurait pu finir en prison ou mourir … Mais je suis allé au gymnase et j’ai commencé à aimer le basket-ball »Commenta Dennis Rodman.

Rodman a commencé à être beaucoup plus constant sur les terrains de basket, il a remarqué qu’il avait un grand talent et ce serait le début d’une brillante carrière (bien qu’avec des passages gris) qui le mènerait au sommet, car quand il est entré pour jouer le Université d’État du sud de l’Oklahoma, Appartenant à la NAIA, il a pris les mesures nécessaires pour atteindre le NBA.

Les Detroit Pistons ils l’ont choisi au deuxième tour de la 1986 NBA Draft, dans le position 27, c’est l’opportunité que vous attendiez depuis si longtemps.

Il savait qu’une vie de drogue et d’alcoolisme n’était pas ce qu’il voulait à l’époque, alors prêter attention à son entraîneur et se concentrer sur l’objectif principal, qui était de passer à la NBA, était la clé de son récent succès. Il a passé 7 saisons avec le Pistons, deux de plus avec San Antonio Spurs, puis il a sauté au Chicago Bulls où coïncidait avec Michael Jordan… mais ces histoires sont pour un autre jour.