Le monde de la musique ramène l’atmosphère à la maison

▲ Entre autres sociétés, Ocesa propose des spectacles en direct sur son site Web.

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Samedi 11 avril 2020, p. 6

La musique via le streaming se multiplie comme une option de divertissement pendant le confinement appliqué dans le monde par la pandémie de Covid-19; Les concerts en direct et à domicile se répandent et les musiciens unissent leurs forces en diffusant des performances sur leurs chaînes YouTube.

Sur la plateforme Live from home livenation.com/livefromhome, les internautes trouveront des concerts en direct: ce n’est pas parce que nous gardons nos distances que la musique doit s’arrêter. Rejoignez-nous chaque jour pour regarder des diffusions en direct du monde entier – suivez des artistes de chez eux en partageant de la musique, des histoires et plus encore.

Une autre option est concertsencasa.es; site Web d’urgence sanitaire où vous pouvez trouver diverses participations des maisons de musiciens et auteurs-compositeurs, avec des horaires définis pour chaque jour de cette quarantaine.

De son côté, Rod Stewart a organisé un mini concert ce vendredi 10 avril, en direct sur Instagram: Ruby et Rod Stewart: Un monde ensemble à la maison; tandis que RadioHead et Bruce Springsteen ont publié des concerts sur leurs chaînes YouTube pour aider à garder les gens à la maison.

Chaque semaine, le groupe britannique mettra en ligne une performance en direct; après ce jeudi 9 avril, il sortait Live d’une tente à Dublin fabriquée en 2000; Dans le même esprit, Bruce Springsteen a publié sa présentation de 2009 à Hyde Park, Londres (bit.ly/2UYYnGF).

Le promoteur Ocesa a également lancé son initiative Full volume, avec laquelle il invite à accéder à ocesa.com.mx/a-todo-volumen, pendant la quarantaine. “Dans cette agence de musique, chaque semaine, vous trouverez une grande quantité de contenu de différents artistes du monde entier pour profiter de la maison: sessions de questions-réponses, streams, concerts, cours de cuisine et plus encore.”

Pour les amateurs des arts du spectacle, les options en ligne vont du Das Stuttgart Ballet (Allemagne) bit.ly/2VjvZ0P; le Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (Colombie) teatrodigital.org; Teatro Colón (Colombie) https://bit.ly/2XtrEL8o Teatro Colón (Argentine) teatrocolon.org/ar/es/en-vivo

Il existe également des options du Lincoln Center (États-Unis) lincolncenter.org/lincoln-center-at-home; le Théâtre National (Grande-Bretagne) bit.ly/2Xt6qgjy Le Schaubühne (Allemagne) bit.ly/2wvaIsJ.

