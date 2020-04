Le monde de l’art pleure le décès de l’auteur de De paso

▲ Luis Eduardo Aute dans une présentation dans Photo Media and Media

Journal La Jornada

Dimanche 5 avril 2020, p. 6

Après l’annonce de la mort de Luis Eduardo Aute, les musiciens et amis ont exprimé leur tristesse, leur admiration et leur respect pour l’un des plus grands emblèmes de la chanson d’auteur en Amérique latine, de Silvio Rodríguez à Mónica Naranjo.

Pour faire ses adieux à Aute, le troubadour cubain Silvio Rodríguez a évoqué les vers de la chanson De paso, un thème qui rappelle le passage éphémère de la vie en fragments tels que: «Hier cela nous est inutile, les cicatrices ne nous aident pas à marcher. Seule la mort reste la raison la plus immuable, vivre est un accident … “

L’auteur-compositeur-interprète Pedro Guerra a exprimé sur Twitter: Cher Luis Eduardo Aute. Nous ne faisions que passer par ici, mais vous resterez pour toujours.

Pilar del Río, journaliste, traducteur et président de la Fondation Saramago, a écrit un court message sur les réseaux sociaux: “Luis Eduardo #Aute ‘Après la nuit, la nuit la plus longue viendra.’ ‘ Merci de nous le dire et de chanter comme ça. Jusqu’à l’aube ».

L’auteur-compositeur-interprète espagnol Ismael Serrano, qui a partagé la scène avec Aute, a déclaré: L’un des plus grands auteurs, Luis Eduardo Aute, est parti. Sa lucidité brillait et indiquait le chemin; J’ai eu la chance d’être à ses côtés plusieurs fois. Je remercie la vie pour cette opportunité. J’essayais d’apprendre de lui, de son honnêteté, de son engagement et de son indépendance.

Marwan, auteur-compositeur-interprète et poète espagnol, sur la carrière musicale d’Aute et les souvenirs qui l’ont lié, a déclaré: Quelle tristesse, Luis Eduardo Aute, l’un des plus grands, nous a laissé. Je ne sais même pas quoi dire. Je vais prendre les moments ensemble sur scène et en rester pour toujours. Ce furent les meilleurs moments de ma vie. DEP, cher maître.

Le guitariste Pancho Varona a été bref et a déclaré: Luis Eduardo Aute, l’un des incontournables, nous a quittés et je ne pourrai pas aller le voir … DEP; Pendant ce temps, le musicien uruguayen Jorge Drexler a également exprimé ses sentiments: «La beauté a été laissée seule dans la quarantaine. Bon voyage, cher maître Luis Eduardo Aute !! Nous continuerons à vous chanter. «Je justifie le mirage d’essayer d’être soi-même, ce voyage vers le néant qui consiste en la certitude de trouver la beauté dans votre regard».

Le poète espagnol Benjamín Prado, à partir de son récit personnel, a montré son admiration pour l’artiste né aux Philippines: Quelle triste nouvelle, parmi tant de mauvaises, de la mort de Luis Eduardo Aute, un génie et un gars vraiment merveilleux, d’une générosité comme peu d’autres. Parfois, il peut être trouvé dans cette vie. Je l’ai rencontré à l’âge de 18 ans et je l’ai toujours aimé et admiré. C’était un être exceptionnel.

À son tour, le musicien Loquillo a résumé le sentiment général: Luis Eduardo Aute nous a quittés. La musique espagnole perd une référence depuis plusieurs générations.

De même, Alejandro Sanz a lancé un bref message qui résume également la créativité artistique variée d’Aute: Celui qui n’a pas de rêves est prêt à rêver. Reposez-vous, maître.

Des expressions de condoléances suivent. Comme Estopa: Pas de mots pour décrire le vide que vous laissez. Luis Eduardo Aute, que la terre soit lumineuse pour vous ou Luz Casal, qui a également partagé une image avec l’artiste: j’accompagne sa famille et tous ses adeptes dans les sentiments.

Ángel Stanich: «Reste professeur. Nous ne ferons pas pour l’oublier. Pour l’âme de son corps, même si elle est difficile à adapter. Ce monde que je ne comprends pas, ce «prêtre» n’est pas mon père. Don Luis Eduardo Aute, vous avez quitté lentement le cinéma. À l’aube, tu es parti. Le mystère est passé par ici ».

Le musicien basque Fermín Muguruza a partagé une strophe populaire d’Al alba, l’une de ses compositions les plus représentatives: si je vous le disais, mon amour, je crains l’aube, je ne sais pas quelles sont ces étoiles qui font mal comme des menaces, je ne sais pas non plus ce que la lune saigne au bord de sa faux. Je sens qu’après la nuit la nuit la plus longue viendra, je veux que tu ne m’abandonnes pas, mon amour, à l’aube.

Nega, la moitié du duo de rap Los Chikos del Maíz, a déclaré: «Merde, Aute est mort. Je le lierai toujours à mes parents, à l’enfance, au vinyle de mes parents. Toute l’animosité que j’ai pour Sabina et pour les autres personnes de l’époque et du roulement, c’est l’amour pour Aute. Quel parolier. “

Amaral a également partagé une partie des paroles de «La belleza», l’une des chansons d’Aute.

Pendant ce temps, Raphael, sur Twitter, a déclaré: Luis Eduardo Aute vient de nous quitter. Une grande perte qui nous manquera beaucoup! Vous prenez mon admiration et mon respect.

En outre, Mónica Naranjo a déclaré: Il était impossible de ne pas vous aimer. Bon voyage, mon pote. De là-haut, vous continuerez de nous inspirer.

