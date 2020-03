Le monde des ténèbres avait un oeuf de Pâques X-Men caché que nous avons tous manqué

Bien que ce ne soit pas l’entrée la plus populaire dans le MCU, Thor: Le Monde des Ténèbres au moins se distingue comme l’un des films les plus bizarres de la série. Une grande partie de l’attention sur le film a mis l’accent sur les problèmes de script, et même Chris Hemsworth ne sait pas si Dark World était bon. Cependant, ScreenRant a maintenant remarqué que le film réalisé par Alan Taylor comprenait une référence sournoise aux X-Men, des années avant que Disney n’ait acquis les droits des personnages.

Selon le journal, le moment arrive dans une scène où le physicien de Stellan Skarsgård, Erik Selvig, tente d’expliquer la Convergence aux détenus de l’asile dans lequel il a été placé après les événements de Thor. Le diagramme dense de Selvig se révèle être un trésor de références Marvel, y compris la faille, une déchirure dans l’espace et le temps créée à la fin d’une guerre entre les Shi-ar et les Kree. La faille a ouvert la porte au Lovecraftian Cancerverse, quelque chose qui aurait des conséquences dévastatrices à long terme pour le multivers Marvel.

Cliquer pour agrandir

En termes de référence X-Men, les Shi-ar sont dirigés par Gabriel Summers, alias Vulcan, un mutant de niveau Omega qui finit par se heurter à Black Bolt of the Inhumans. Frère cadet de Havok et Cyclope, Vulcan a brièvement fait partie de l’équipe de Charles Xavier avant qu’une rencontre dévastatrice avec l’île vivante de Krakoa ne le pousse à se venger et à conquérir l’Empire Shi-ar. La faille a été spécifiquement causée par la bombe T inhumaine et a présenté suffisamment de danger pour le multivers pour exiger plus tard Adam Warlock et les Gardiens de la Galaxie d’essayer de stabiliser sa propagation.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un bref instant dans Thor: The Dark World, il n’est pas déraisonnable de se demander si la faute sera prise en compte dans les futures histoires de MCU, y compris Doctor Strange dans le Multiverse of Madness et Guardians of the Galaxy Vol 3. En effet, le multivers et le Le côté cosmique de Marvel devrait dominer la nouvelle phase du MCU, faisant probablement référence à la faute dans Thor: Le Monde des Ténèbres quelque peu prémonitoire.