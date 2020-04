Le monde du deuil des joueurs; Décès de Gus Rodríguez

Mexico – Le monde des jeux vidéo au Mexique est en deuil, après la mort de Gus Rodríguez, créateur du magazine “Club Nintendo” et de l’émission de télévision “Nintendomanía”.

De plus, il était l’un des scénaristes du comédien Eugenio Derbez, et créateur de l’un de ses personnages: “Armando Hoyos”.

Gus a perdu la vie à 60 ans et bien qu’il ait été exclu que cela soit dû au coronavirus Covid-19, les causes de sa mort sont inconnues.

Gus Rodríguez est décédé, mais il a laissé un héritage dans de nombreux domaines.

L’un d’eux, bien sûr, celui des jeux vidéo.

Les médias spécialisés au Mexique ont commencé avec 2 projets Gus: Club Nintendo et Nintendomanía.

Voici son histoire: pic.twitter.com/vAWUkxVFzm

– Appuyez sur le bouton (@PT_Button) 11 avril 2020

En octobre 2019, sur son compte Twitter, Gus a signalé qu’il avait un problème pulmonaire “à tous mes followers, c’est-à-dire que je veux dire amis: je vous remercie de garder un œil sur ma santé.” Une maladie pulmonaire m’a soudainement attaquée et m’a fait perdre beaucoup de poids, elle ne disparaît toujours pas mais maintenant je suis déjà face à elle et je vais la battre. Merci de votre sollicitude, je vous aime », a-t-il posté.

Jusqu’à présent, on ignore si cela a été la cause de la mort de l’écrivain, car aucune source officielle ne l’a révélé. Son fils, Javier Rodríguez, ne lui a fait ses adieux que via son compte Twitter.

«Merci pour tout, papa, tu vas beaucoup me manquer. Tu sais que tu as toujours été ma plus grande idole. “

Merci pour tout, tu vas beaucoup me manquer. Tu sais que tu as toujours été ma plus grande idole pic.twitter.com/aYt2AOG3bP

– Javier Rodriguez (@ GRA10) 11 avril 2020

La publication The Gamer World of Mourning; Gus Rodríguez décédé est apparu en premier sur Siete24.