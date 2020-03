Le monde du divertissement prédit le chaos financier en raison de la peur de Covid-19

▲ Image prise le deuxième jour du festival Vive Latino de l’année dernière.Photo Pablo Ramos

New York. L’angoisse à propos du Covid-19 a conduit le monde à se laver les mains avec une vigueur renouvelée, mais les artistes les tordent en raison de l’annulation d’événements massifs qui menacent le monde du divertissement avec le chaos économique.

De grands événements ont été annulés la semaine dernière, notamment le festival de musique électronique Ultra de Miami et le célèbre South by Southwest, rassemblement de 10 jours sur la culture et la technologie à Austin. Le festival Coachella, prévu pour avril, a été reporté à octobre.

Pearl Jam, Madonna et Santana font partie des artistes qui ont annulé ou reporté des concerts au pays et à l’étranger par crainte du cononavirus, tandis que le Boston Symphony Orchestra et l’American Ballet Theatre de New York ont ​​également annulé des tournées en Asie et Moyen-Orient.

Elvan Sahin, un résident de Manhattan de 32 ans, a décidé de ne pas assister à un concert de musique classique cette semaine au Lincoln Center de New York en raison du virus. Je pense que je me sentirai plus à l’aise si j’attends que cela se produise, a-t-elle déclaré.

Kevin Lyman, fondateur de Warped Tour, un groupe de rock en tournée de 1995 à 2019, a déclaré que la dernière fois qu’il avait vu un tel chaos dans l’industrie du divertissement était après les attentats du 11 septembre 2001.

Au milieu de ce choc, il se souvint que la première réaction était de continuer avec le spectacle. Et bien sûr, cela n’a pas été fait, se souvient-il. Le commerce de la musique a fermé pendant un certain temps. Mais Lyman a déclaré que la panique du coronavirus est sans précédent.

Adam Siegel, responsable du divertissement pour American Agents & Brokers, une compagnie d’assurance dont les clients incluent Ultra, a rapporté que des événements massifs comme Coachella peuvent avoir jusqu’à quatre ou cinq polices d’assurance différentes.

L’assurance contre les attaques terroristes est courante depuis le 11 septembre et de nombreux Américains s’assurent contre les coups de feu et les massacres, a-t-il déclaré. Mais le contrat moyen n’a pas de clause pour les maladies virales transmissibles. Il est trop tard maintenant. Vous ne pouvez pas souscrire d’assurance pour un immeuble qui brûle, a-t-il dit.

S’ils ont une politique qui va répondre, dans la plupart des cas, nous avons besoin d’une agence gouvernementale pour débrancher la chose, a déclaré Siegel.

Cette condition est peut-être la raison pour laquelle le festival Coachella en Californie – dont les billets ont été vendus il y a des mois – a attendu que le comté de Riverside déclare une urgence publique pour annoncer le report.

Territoire inconnu

Un mandat du comté de Riverside, l’autorité municipale du festival de musique du désert de Californie, pour annuler ou reporter le spectacle libérerait toute police d’assurance des organisateurs, a déclaré Siegel.

Cela permettrait également d’appliquer la clause de force majeure dans les contrats, ce qui élimine la responsabilité financière entre artistes et promoteurs en cas d’urgence extrême et imprévisible.

Coachella génère des revenus entre 75 et 100 millions de dollars chaque année, selon le Los Angeles Times. Pour l’instant, ils l’ont seulement reportée, mais s’il y a annulation, le paiement de l’assurance pour raison de force majeure pourrait se situer entre 150 et 200 millions de dollars.

En fin de compte, tout dépendra de la cause de la perte et de la question de savoir si c’était un danger couvert dans votre police, a noté Siegel. Ce n’est ni noir ni blanc. Il est ouvert aux interprétations. C’est un territoire vraiment inconnu.

Dévastateur

Les conséquences économiques du report ou de l’annulation de grands festivals et rassemblements ont des conséquences au-delà des promoteurs et des artistes, a déclaré Siegel.

Il y a beaucoup plus de personnes dans cette chaîne alimentaire qui seront touchées: les vendeurs, l’équipe, les entreprises locales, a-t-il déclaré.

Dans une économie qui paie pour un spectacle ou un concert, beaucoup de gens pourraient perdre beaucoup d’argent.

Près de 400 000 personnes résident dans la vallée de Coachella; beaucoup sont des personnes âgées, un secteur qui serait le plus durement touché par le Covid-19.

La peur sur le circuit des festivals est mondiale, a déclaré Lyman.

Les grandes sociétés de divertissement comme AEG – la société mère de GoldenVoice, qui organise Coachella – ou Live Nation subiront le coup, a-t-il prédit, mais ce sont les propriétaires indépendants de clubs qui font face à de graves menaces financières. Cela pourrait être dévastateur pour les petits entrepreneurs qui dépendent de l’entreprise hebdomadaire et qui n’ont pas de gros fonds de réserve, a-t-il déclaré.

Le monde du divertissement est sous le choc des annulations, mais il y a au moins un artiste sur lequel les salles de concert peuvent compter: Bob Dylan a annoncé lundi une importante tournée nord-américaine, ajoutant à ses 14 concerts prévus au Japon en avril.

Disneyland va fermer

À Los Angeles, le parc d’attractions Disneyland, l’un des plus populaires de Californie, fermera ses portes au public à partir de samedi par mesure de précaution contre l’épidémie de Covid-19 dans le pays, a déclaré jeudi un porte-parole.

Bien qu’aucun cas n’ait été signalé à Disneyland Resort, après avoir soigneusement examiné les lignes directrices du décret du gouverneur de la Californie, qui recommande de suspendre tous les événements avec plus de 250 personnes, et dans l’intérêt de nos visiteurs et employés, nous procédons à la fermeture du parc Disneyland et du Disney California Adventure, du matin du 14 mars à la fin du mois, a-t-il déclaré.

Chez CDMX

Samedi et dimanche prochains à Mexico et à Toluca, les énormes festivals Vive Latino et Hell and Heaven auront lieu, respectivement, et les organisateurs, chacun de leur côté, ont déclaré qu’ils se dérouleraient normalement et aux dates. prévu.

Les deux festivals durent deux jours, avec un afflux important de public et la participation de groupes de différentes parties du monde.

Vive Latino devrait assister à lui seul à environ 180 000 personnes au cours des deux jours, tandis que Hell and Heaven attend environ 80 000 participants.

