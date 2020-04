«Le monde selon Jeff Goldblum» Présentation linéaire spéciale à venir à National Geographic

National Geographic a annoncé que la série Disney + Original, “Le monde selon Jeff Goldblum”, sera diffusée sur la chaîne linéaire américaine sur la chaîne National Geographic le lundi 11 mai à 9 / 8c, avec deux épisodes consécutifs de favoris de choix du personnel “Baskets” et “Piscines.”

Dans «Le monde selon Jeff Goldblum», Jeff tire sur le fil des objets trompeusement familiers pour dénouer un monde de connexions étonnantes, de science et d’histoire fascinantes. Des baskets, des piscines, des glaces, du café et des cosmétiques à tout le reste, il découvre comment même les choses les plus simples ont des histoires incroyables, parfois excentriques.

Tout au long de la saison, Jeff a eu des rencontres divertissantes et perspicaces avec des personnes intimement liées au sujet vedette de chaque épisode, notamment des géants de l’industrie de renommée mondiale, des non-conformistes pionniers, des scientifiques et des obsédés passionnés. Ils l’aident à comprendre l’histoire souvent surprenante de chaque élément, son importance actuelle dans nos vies et son impact sur notre avenir collectif.

Les deux épisodes diffusés sur Nat Geo le 11 mai sont les suivants:

LE MONDE SELON JEFF GOLDBLUM – «Sneakers»

Diffusion sur National Geographic le lundi 11 mai à 21 h HE / HE

Jeff Goldblum se propose d’enquêter sur l’industrie de plusieurs milliards de dollars de BASKETS qui se transforme en un vaste phénomène. Son parcours comprend le terrain de basket, la salle de conférence, la convention de sneakers du pays – Sneaker Con – et les laboratoires de haute technologie d’Adidas. Enfin, il rencontre «The Shoe Surgeon» Dominic Ciambrone, qui fabrique une sneaker personnalisée adaptée aux pieds de Jeff uniquement.

LE MONDE SELON JEFF GOLDBLUM – «Piscines»

Diffusion sur National Geographic – le lundi 11 mai à 21 h 30 HE / HE

Jeff Goldblum plonge dans le monde de PISCINES et suit sa curiosité quant à son impact et sa capacité à briser les frontières. Le voyage de Jeff comprend la découverte d’un parc aquatique de LA, d’un centre d’aqua-thérapie et du laboratoire de flottabilité neutre de la NASA, où il découvre de première main les qualités uniques de l’eau et notre relation avec elle. Il essaie même sa main à des routines de nage synchronisées dans le processus.

La première saison entière est actuellement disponible uniquement sur Disney +.

